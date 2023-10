Jorge Almirón: "El partido del jueves es el más importante"

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, cuestionó duramente al arbitraje tras la derrota en el Superclásico y remarcó que "salió por todos lados" que el juez principal del encuentro, Andrés Merlos, "es hincha de River", al tiempo que sostuvo que "lo más importante" para su equipo es el encuentro del jueves ante Palmeiras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Consultado por el equipo alternativo que paró para enfrentar a River, respondió en conferencia de prensa: "Es normal que se hable de esto con el resultado adverso. Podría haber pasado lo mismo si jugaban los titulares, iban a decir del desgaste del juego fue enorme. Yo pienso en el equipo y en el grupo, pero después de una derrota nada se va a entender bien". "A pesar de que hoy fue el clásico, el partido del jueves es trascendental y es el más importante. Nos hicieron el primer gol en el minuto 40, después de una falta en la mitad de la cancha. El partido estaba parejo, no habíamos llegado pero tampoco estábamos sufriendo. En esa jugada dudosa no pudimos rechazar y nos hicieron el gol", continuó Almirón.

En esa línea, añadió: "Es muy difícil jugar jueves y domingo a esta hora, ya lo había dicho antes. No puedo decir mucho más. Ya veníamos con el antecedente del partido anterior en su cancha, esta vez salió por todos lados que el árbitro es hincha de River, no puede pasar eso... Se presta a estas confusiones, a estas dudas". "La falta fue clara, la jugada siguió y terminó en el gol. La de (Edinson) Cavani es milimétrica. Está claro, las jugadas claves del partido no nos favorecieron, uno se queda con ciertas dudas. El árbitro nos fue empujando de a poco. Para él debe ser muy difícil dirigir un Superclásico después de que saliera por todos lados que es hincha de River. La verdad que no se entiende. Un empate hubiese sido lo justo por lo que se vio", señaló el técnico del "Xeneize".

Además, manifestó: "Nos quedamos con mucha bronca, es un golpe fuerte pero ya estamos pensando en el jueves. Tenemos un partido histórico, pasar a la final de la Copa Libertadores. No hace falta hablar mucho. Duele, carcome este tipo de resultados en este partido pero hay que recuperarse rápido como siempre en la vida. No hay tiempo para lamentarse".