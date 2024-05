Chapadmalal: vecinos denunciaron la privatización de un parque e irán a la justicia

Un problema de larga data entre vecinos y los responsables de un balneario del sur de la ciudad tuvo un nuevo capítulo este viernes, que finalmente llegó a la justicia.

La historia se remonta al año 2013 cuando la sanción de la Ordenanza 24.524 limitó a la empresa denunciada a avanzar sobre el espacio público que indicaban los habitantes de Chapadmalal, a través de las condiciones y cláusulas que rigen para la unidad turística fiscal Arroyo Lobería.

"Hay algunos puntos que Manantiales tiene que cumplir, como la condición del tratamiento de la unidad como un parque público y la realización de todas las tareas de acondicionamiento que permitan el libre tránsito, circulación y permanencia de las personas a la totalidad de las instalaciones de la Unidad, que es lo que establece la ordenanza", explicó a 0223 Kanki Alonso, integrante del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur.

En ese sentido, sostuvo que "no se cumplen ninguna de las disposiciones establecidas", ya que se pretende cerrar 7 hectáreas de la unidad turística y privar el acceso público al sector.

"Nosotros vemos que esto es muy grave y por eso se avanzó en la justicia. Hay una denuncia por incumplimiento en la UFI nº10 y una investigación en curso", detalló Alonso.

A pesar de las normativas vigentes, los vecinos advirtieron que este viernes se intentó volver a avanzar en la privatización del espacio: "Quieren impedir el paso de las personas por el lugar, pero la jueza dijo que no se puede desalojar el sitio porque no hay nadie intrusando allí. Claro que no vive nadie, eso es un sinsentido, porque el problema real es que la empresa no permite el paso de los vecinos a la playa. Por eso, hoy protestamos y presentamos un habeas corpus, que está en el Juzgado de Garantías nº6".

Luego de dialogar con las autoridades policiales y judiciales, los vecinos se quedaron en el lugar para impedir la instalación del alambrado y aseguraron que continuarán luchando por la apertura de ese espacio público.