Fuerte advertencia de Massa: "Milei te propone que Argentina sea Zimbabwe, Ecuador y El Salvador"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que la política económica que propone Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, llevaría a la Argentina a transformarse en países en crisis como "Zimbabwe, Ecuador y El Salvador".

En el comienzo del debate presidencial que tiene lugar en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el referente del oficialismo lanzó un duro pronóstico frente a las propuestas que quiere implementar el economista de ultraderecha.

“Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que sólo tres países tienen en el mundo. Zimbawe, El Salvador y Ecuador”, aseguró Massa.

En la misma línea, el referente del oficialismo agregó: “Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y a la soberanía. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina”.

El cruce se dio durante el debate por el primer bloque que abordó la temática de economía. En ese marco, el actual ministro de Economía pidió “elegir un camino distinto” que le permita a Argentina “incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica”. “Obviamente con equilibrio fiscal. Obviamente con acumulación de reservas. Pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central”, reiteró.

Las propuestas

A la hora de contar sus propuestas, Massa adelantó que pondrá en marcha "la moneda digital argentina". "Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos", detalló.

"En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película", continuó, y añadió: "Vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones".

El candidato también hizo un comentario sobre el Presupuesto 2024 que ya elevó al Congreso: "Quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados en lugar de defender el 4,8 del PBI que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby.

Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina".