"Gatito mimoso": Bregman y Milei protagonizaron el primer cruce picante del debate presidencial

"Gatito mimoso". Así le dijo la candidata a presidenta del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el comienzo de la noche del debate presidencial que se lleva adelante en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

La dirigenta y el economista de ultraderecha protagonizaron el primer cruce picante de la noche. Al hacer uso de su primer derecho a réplica, Bregman no anduvo con vueltas y llamó a Milei "empleado de los grandes empresarios".

"Javier Milei llega hasta acá hablando contra 'la casta', pero es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", acusó la principal referenta que tiene el FIT.

Bregman denunció que Milei dice que no es casta, pero le arma las listas Massa, no es casta, pero hace alianzas con burócratas sindicales como Barrionuevo. "No es casta pero como todos los políticos que critica ya se mudó a un barrio cerrado", agregó la diputada nacional.

En su presentación inicial, la candidata dijo: "Hoy vengo a este debate para decirte que no te resignes, que hay otro camino. Porque las trabajadoras y los trabajadores somos la inmensa mayoría y si nos unimos tenemos la fuerza para dar vuelta la historia. Las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis que hoy atraviesa nuestro país tiene responsables: el Fondo Monetario, el poder económico y sus políticos".