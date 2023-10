Lautaro Martínez: el descargo tras ser condenado a pagar una compensación por una niñera que falleció

El Toro compartió una publicación con su mujer tras la sentencia de la Justicia italiana por una empleada que tuvieron y se enfermó. La familia de la joven demandó al futbolista y ahora deberá resarcirlos económicamente.

La sentencia se da en la previa de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Lautaro Martínez usó su cuenta de Instagram para explicar una situación extra futbolística que condiciona el día a día de él y su familia.

El jugador de la selección argentina había contratado a una persona de su círculo de confianza para que ayudara con las tareas del hogar. Con los meses, la salud de la mujer entró en un estado crítico producto de una enfermedad que finalmente la llevó a la muerte en enero de este año.

El hombre del Inter de Milán, de acuerdo a lo que publicó el diario Corriere della Sera sobre la sentencia de la Justicia, contrató a la empleada en septiembre de 2021, persona que debió dejar su trabajo en mayo de 2022 producto de una grave enfermedad. En julio finalmente fue despedida y falleció a los 27 años por una enfermedad oncológica.

La sentencia de la Justicia

La mujer fallecida era Milagros Lizzola, argentina, oriunda de Mendoza, conocida de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro. Los Lizzola-Lembo, como los menciona Lautaro en su comunicado, decidieron iniciar acciones legales en las que reclamaban un resarcimiento económico que finalmente fue aprobado por la Justicia este miércoles.

La sentencia indicó que la forma de despido que recibió la trabajadora fue ilegitima y es por eso que la familia merece una compensación por los daños ocasionados.

El descargo de Lautaro y su mujer

Este mismo miércoles, un día y medio antes de jugar con Paraguay, Martínez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un duro descargo de su esposa y contar su versión de los hechos.

"Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros, pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió.

Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas cuando el hospital estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que se estaba muriendo.

Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación. No solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal. No podía ir de otra forma.

Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran AYUDA, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo... ¿Sacan esto para intentar ensuciarnos?.

¿Qué clase de persona hay que ser para para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola-Lembo. A TRABAJAR!!