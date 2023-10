Mestre volvió a advertir por la "fuerte de intolerancia" de los liberales de Javier Milei

El arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, advirtió por la "actitud fuerte de intolerancia" de La Libertad Avanza después que en el acto de cierre de campaña de Javier Milei, el candidato presidencial del espacio, se pidiera suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

El exobispo de Mar del Plata, que ya había hecho duras reflexiones por la postura de la fuerza que lidera el economista de ultraderecha, salió al cruce de este pedido y consideró que se trata de "declaraciones que son lamentables y desacertadas".

"Reflejan claramente una actitud fuerte de intolerancia por parte de este espacio que no respeta y no entiende, en el marco de la diversidad, la realidad de la iglesia católica como parte de la historia de la República Argentina, con una identidad clara de trabajo por el bien común en la democracia, con el compromiso de los más pobres y postergados, no desde una visión ideológica sino de una perspectiva evangélica", sentenció el religioso, según consignó el portal 0221.

Las declaraciones salieron de la boca de Alberto Benegas Lynch, considerado por Milei el máximo exponente del movimiento libertario en Argentina, y se produjeron este último miércoles en el estadio Movistar Arena. Cuando fue su turno de hablar al micrófono, propuso romper el vínculo con el Vaticano. “Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario”, dijo el economista.

Tiempo atrás, el propio candidato presidencial había despotricado contra Jorge Bergoglio: había tildado al Papa Francisco de "imbécil" y de ser "el representante del maligno en la Tierra". Hace poco, en declaraciones a Fox News, dijo que el Sumo Pontífice “tiene afinidad por los comunistas asesinos” y viola los Diez Mandamientos al defender la “justicia social”.