Yanina Latorre planteó dos teorías tras las escandalosas fotos que publicó Sofía Clerici con Insaurralde

El escándalo por las fotos de las lujosas vacaciones en un yate en Marbella de Martín Insaurralde y Noelia Marzol no dejó indiferente a nadie este fin de semana y las teorías en torno al caso -que terminó con la renuncia del político a la jefatura de gabinete bonaerense- no dejan de aparecer y copar las redes sociales.

Una de las que se expresó al respecto fue Yanina Latorre y, fiel a su estilo provocador, no tuvo pelos en la lengua para plantear sus dos miradas sobre lo sucedido, que calificó como "opereta".

"La opereta que se está comiendo. No es que lo compadezca, que se joda por pe... Por vivir de esa manera obscena", dijo la panelista de LAM, refiriéndose a Insaurralde, quien este lunes también declinó su candidatura a concejal por el partido de Lomas de Zamora.

Luego, arremetió contra Clerici y agregó categórica: "La mina, ¡qué profesional!". A continuación , ahondó en sus "dos teorías" y desarrolló los argumentos en los que sustentó sus fuertes dichos, que se extendieron a lo largo de cuatro verborrágicas historias que compartió este domingo en su cuenta de Instagram.

Latorre publicó 4 historias en su cuenta de Instagram con sus dos teorías.

"Esto es así: yo tengo dos teorías. Por un lado, que sería la más suave, que el pe... se fue a Marbella: barco, Chanel, Cartier reloj, todo. Y la mina esta -que esta semana se habló de él, que se gar... a Malaspina o que se hablaba de él - o no le habrá cumplido en algo o la habrá dejado de ver", comenzó a detallar la "angelita".

Después, profundizó su primera hipótesis y tildó a Clerici de "despechada" y de haber planeado una venganza contra el político, por un supuesto corte en la relación por parte de Insaurralde o por los rumores que lo vincularon la semana pasada con la participante marplatense del Bailando 2023, Romina Malaspina.

"Despechada, ella dice: ¿vos querías esto? Son profesionales estas eh. Videíto, fotito, lo metió todo. Y ya había hecho todo el cuentito de hace un mes en Marbella. Porque subió todo, todos los días. Queda registrado. Ayer subió, lo levantaron y lo bajó", dijo.

Las fotos del escándalo fueron subidas por la propia Sofía Clerici.

Además, la esposa del ex futbolista Diego Latorre dejó algunas sugerentes preguntas en el aire: "¿Quién lo levantó primero? Porque nadie la sigue a esta mina, nadie estaba hablando de ella". "Fue una extorsión, en sus historias de ayer medio que pedía un auto, más carteritas...", agregó picante.

Por último, explicó su segunda teoría sobre el comienzo del escándalo, que afectó gravemente la carrera política del ex marido de Jésica Cirio: "Y si no fue una extorsión, esta no lo va a vender al tipo gratis, porque se le acaba el negocio".

"O lo extorsionó porque él no habría accedido en algo, o la opereta. La torta, la tarasca que le pusieron para que la piba subiera todo esto y después lo borre", cerró Latorre, contundente.