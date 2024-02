El desagradable método que utiliza Sofía Clerici para ser una "muñeca de porcelana"

Sofía Clerici, la modelo que estuvo involucrada en el escándalo de los yates de Martín Insaurralde, volvió a ser noticia al revelar un llamativo método para preservar su salud.

Todo comenzó cuando la modelo compartió una historia en su cuenta de Instagram donde mostraba el plato que estaba comiendo en un restaurant. Uno de sus seguidores notó un vaso rojo con hielos que acompañaba su menú y le pregunto que era lo que estaba tomando. "Sangre", fueron las palabras de Clerici, desatando una ola de comentarios.

La modelo explicó que se trata de su propia sangre y que se lo agrega a distintas bebidas. “Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí”, escribió.

Sus seguidores quedaron sorprendidos ante las palabras de la expareja de Martín Insaurralde y pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, Clerici explayó más en detalle de que trata este llamativo tratamiento: “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera o freezer de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana”, aseguró y contó las diferentes modalidades en los que la ingiere. “A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas, en este caso lo hice con frutos rojos”, completó.

Para que no quedaran dudas, la modelo sacó de su cartera uno de los tubos que tendrían su propia sangre y dejó un picante comentario: “Por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón”, sentenció.

De la totalidad de comentarios, la modelo seleccionó algunos para revelarle el secreto de los beneficios que tenía para su cuerpo. “Te mando md (mensaje directo), linda. Miles quieren saber, pero no todos se merecen la respuesta”, replicó enigmática. Pero el flujo se hizo cada vez más constante, por lo que se vio tentada a un muestreo de las consultas. “¡Se pasan! Todos quieren mi secreto, no puedo responder tantos”, argumentó. “Bueno, voy a pensar seriamente la idea de ir a la televisión a contarlo, ya que no paran”, expresó, dejando abierta la posibilidad de referirse públicamente al asunto.