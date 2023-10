Indignante: una conocida empresa láctea tiró 100 mil litros de leche

Pese a que este viernes la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) decidió levantar la medida de fuerza que mantenía bloqueadas las plantas de una conocida empresa láctea en Santa Fe y todos los centros de distribución del país, más de 100.000 litros de leche no pudieron procesarse y fueron desechados.

El video en el que se ve cómo un camión de la empresa SanCor Cooperativas Unidas Limitada vierte la materia prima en un gran piletón en el suelo es doloroso y difícil de entender cómo no se arribó antes a una solución entre las partes, para preservar toneladas de alimento en un país con millones de niños bajo la línea de la pobreza.

Las imágenes fueron captadas y difundidas por Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, otra empresa que fue blanco de medidas de fuerza similares. "Estoy en Sunchales. Son las 6 de la mañana de este viernes 20 de octubre y así se empiezan a tirar los primeros litros de leche que tiene que descartar SanCor... Así se tiran 100 mil litros de leche que no se pueden procesar", relató en la grabación que subió a su cuenta de Twitter.

"Está colapsado el sistema de la empresa, están colapsados los silos de leche y, bueno, se empieza el descarte de materia prima, del que se vino advirtiendo", agregó la empresaria pyme.

Ante la indignación de los usuarios que preguntaban por qué no se donaba la leche en vez de descartarla, Bada Vázquez explicó que la materia prima "ya se acidificó y no sirve para consumo (se pudrió)".

Por su parte, desde SanCor aseguraron que, en la planta de San Guillermo, Santa Fe, había quedó un remanente y por la “intempestiva medida de fuerza de Atilra” quedó sin procesarse. “La leche se puede conservar solo por un tiempo, en condiciones determinadas para mantener la calidad de la materia prima. Pero superado un tiempo prudencial, van cambiando sus condiciones y hay que descartarla porque se acidifica. Eso fue lo que sucedió en la planta de San Guillermo”, indicaron en diálogo con el diario La Nación.

La postura de Sancor y la respuesta de Atilra

La cooperativa SanCor lleva adelante un muy profundo proceso de reestructuración en toda su operatoria y organización, lo cual posibilitó una incipiente recuperación, llegando a un equilibrio en su actividad: según apuntan, se llegaron a procesar 650 mil litros diarios de leche.

En un comunicado difundido esta semana, destacan que "SanCor se abrió a escuchar propuestas de negocios con actores económicos y/o empresas interesadas en participar de la actividad". En este sentido, hace más de dos años se iniciaron conversaciones con un grupo de personas de negocios que proponían la constitución de un fideicomiso de administración.

"En la idea del mismo, SanCor dispondría de algunos de sus activos y los interesados externos se comprometían al aporte de capitales necesarios para solventar obligaciones y promover el crecimiento. En el diálogo y durante todo el desarrollo de las negociaciones participaron el sindicato ATILRA y otros interesados, como los gobiernos de la Nación y la provincia de Santa Fe, y representantes de organismos públicos y de orden financiero", agrega el comunicado.

La leche se pudrió y debió ser descartada.

Sin conciliación obligatoria y luego de tres días de bloqueo de la cooperativa que tiene 1500 empleados, ahora el sindicato aceptó una tregua temporaria en este conflicto, el segundo en una semana generado por el sindicato, que el fin de semana pasado bloqueó una planta láctea de otra empresa en Esperanza.

Pese a que transcurrieron más de dos años desde la firma de una “carta de intención”, no se cumplió ninguna de esas obligaciones por parte de los terceros. Más aún, desde Sancor apuntan a que del aludido “grupo empresario” no se conoce con precisión quiénes lo integran, no existió diálogo directo con ningún potencial inversor ni hubo otra relación como no sea con quienes cumplen un rol de intermediarios técnicos. "En todo este tiempo, ATILRA tuvo conocimiento profundo de cada una de las alternativas que se fueron suscitando y planteando", aclaran.

Del otro lado, Héctor Ponce, secretario general de Atilra, denunció: “Hace poco tiempo atrás, uno de los directivos de Sancor me decía, ´mirá, el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos´. Yo le decía, mentira, no lo están haciendo entre todos, porque los únicos que están poniendo el esfuerzo, cobrando salarios muchísimo menores que los que tendrían que cobrar. Ustedes entregan la leche y cobran la totalidad del importe de la materia prima que entregan”.