En estas elecciones legisladores con más de 20 años en funciones no renovarán su banca: quiénes son

Históricas figuras de la Cámara de Diputados como Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, Graciela Camaño de Identidad Bonaerense y del PRO, Pablo Tonelli, así como el peronista José Luis Gioja concluirán su mandato el 10 de diciembre y no volverán a ocupar una banca en el próximo período parlamentario, ya que ninguno de ellos se presentó para la reelección en estos comicios.



El caso del radical cordobés, Mario Negri, es uno de los más destacados ya que se trata de un diputado histórico de la Cámara, que hace 24 años es legislador -aunque con algunas interrupciones- y desde hace diez preside el bloque radical.



Negri terminará su mandato el 10 de diciembre y no volverá en el próximo período a ocupar una banca. Su trayectoria, su capacidad de diálogo, así como su impronta y sus discursos vehementes de cierre no estarán presentes entre los integrantes de la Cámara baja en el próximo año parlamentario.

Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Archivo.

Otra de las diputadas históricas que también concluye su mandato es la bonaerense, quien es legisladora desde hace 20 años en forma ininterrumpida, y también tuvo otros dos mandatos como diputada, con lo cual hace 28 años que es legisladora ya que ocupó una banca entre 1989-1993 y 1997-2002, cuando renunció para asumir el Ministerio de Trabajo de la Nación.Una de las másy de las más polémicas de los últimos años fue la que protagonizó Camaño, con el, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatía el Presupuesto del 2011 y ante una fuerte acusación del legislador que involucraba al exesposo de la diputada, el sindicalista Luis Barrionuevo.

La ´Negra" como se la conoce popularmente en los pasillos del Congreso, es también respetada por sus pares de todos los partidos en el recinto, que la consultan por cuestiones de técnica parlamentaria, ya que valoran su experiencia y conocimiento al dedillo de cada cuestión vinculada al funcionamiento de la Cámara baja.



También, otro de los diputados con importante trayectoria en el Congreso que dejará este año su banca es el diputado macrista Pablo Tonelli, que se desempeña como diputado nacional desde 2005 cuando integraba las filas de Recrear.



Además de integrar el Consejo de la Magistratura, Tonelli fue presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, desde donde llevó adelante importantes temas parlamentarios con la seriedad y rectitud que de todos los bloques destacan.

Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Archivo.

Otro de los históricos que ya no ocupará una banca en 2024 esque fue elegido(2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015). Además, fuellegando a desempeñarse como presidente provisional del Senado y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.Gioja tuvo un trágico accidente en 2013 cuando viajaba en un helicóptero que cayó a tierra, causando la muerte de la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol, y él mismo quedó fuertemente herido, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente para detener y drenar una hemorragia abdominal, del cual se recuperó varios meses después.Sin embargo, ese terrible accidente que le dejó varias secuelas no impidió a este dirigente que continuara en política e incluso este año fue precandidato a gobernador por San Juan pero perdió la interna con Sergio Uñac, que luego fue derrotado por el candidato de JXC, Marcelo Orrego.En el Senado, en tanto, el rionegrinoy los actuales senadores de Juntos por el Cambio,(quien ingresó a la Cámara alta en reemplazo de Esteban Bullrich) ydejarán el Senado.En Misiones, el Frente Renovador de la Concordia que gobierna la provincia propone al vicegobernador Carlos Arce y a Sonia Rojas Decut, ya queno renovarán sus bancas.También, el senador del PRO,, es otro de los senadores opositores dejará su banca en la Cámara alta.