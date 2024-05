Una declaración de guerra, señales de Osse y el diputado que hace ruido

"A matar o morir"

El tono bélico del comunicado que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) publicó el viernes al mediodía terminó de configurar un escenario de difícil vuelta atrás entre el gremio y el gobierno de Guillermo Montenegro, luego de una semana que había comenzado son señales de acercamiento. En estricta reserva se mantuvo el encuentro que el martes mantuvieron los popes sindicales con el Ejecutivo en la Secretaría Privada del intendente. Los trascendidos hablaban que la administración comunal había puesto sobre la mesa una oferta mayor del 10% que se manejó hasta entonces, aunque desde el Palacio le bajaban el tono al rumor.

El tema central, trascendió, no fue tanto la paritaria trabada, sino el convenio colectivo de trabajo (CCT) firmado durante la gestión de Carlos Arroyo y rechazado por el actual gobierno. Demorado su ingreso formal al Concejo Deliberante para su convalidación, luego que fuera registrado por el Ministerio de Trabajo provincial, el gobierno buscó una salida consensuada. “Queremos que desistan del mismo en el Ministerio, pero no quieren”, afirmaron desde el gobierno a 0223. “Nos mantenemos firmes en el 10% que ofrecimos para abril”, remarcaron promediando la semana, una distancia abismal ante el 35% que plantea el sindicato.

Sin embargo, el viernes todo se precipitó. El propio gobierno primero difundió que interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio para impugnar el convenio. A los minutos le sumó la divulgación del decreto donde dio por cerrada la paritaria, anclado en un ajuste del 10%. La respuesta del STM fue furibunda: acusó a Montenegro de mentiroso, señaló que el martes habían arreglado de palabra un aumento del 30% y que el jueves dio marcha atrás sin dar explicaciones. "La paciencia se acabó, tras una semana plagada de mentiras el lunes comienza un plan de lucha a matar o morir", cerró el comunicado el gremio, adelantando que el lunes en una reunión de directivos, congresales y delegados tomará una decisión de peso. El tenor de la declaración de guerra no le deja margen para no implementar una medida más fuerte a las anteriores, en un contexto donde crecen las críticas de las bases ante cierta pasividad.

"El decreto es un mamarracho", señalaron fuentes del STM a 0223. Apuntan que el acto administrativo no tiene dos referencias claras: a partir de cuándo se aplica el aumento del 10%, contemplando si es retroactivo a abril o rige desde mayo, y el sueldo base que se toma como referencia, si es el último de marzo o el de comienzo de año. La falta de certezas también era reconocida desde el Ejecutivo, donde admitían que esas definiciones estaban en "análisis".

El Palacio Municipal fue escenario de la vuelta al diálogo entre el gobierno y el sindicato.

En Osse fuman la pipa de la paz

Que en muchos aspectos Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) parece un mundo aparte dentro de la política marplatense, se verifica recurrentemente. Lo pueden atestiguar en los últimos días los concejales de La Libertad Avanza, que votaron en contra la Rendición de Cuentas 2023 de la Administración Central y la mayoría de los entes, pero morigeraron la postura en el caso de la empresa sanitaria, pese a presentar déficit, el peor de los males en la cosmovisión libertaria.

Señales también llegaron desde el ámbito sindical, donde las autoridades radicales mostraron en los últimos días capacidad de acordar con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias Mar del Plata (Sitos). Según la Resolución 306/24 dada a conocer, en abril se firmó un adicional remunerativo y no bonificable complementario al mes de marzo equivalente al 10% del salario básico del mismo período, a la par que también se acordó un aumento de un 10%.

Hay un nombre propio al que muchos marcan como garantía de consenso: Daniel Díaz. Es que como se dice usualmente, el hombre atiende a ambos lados del mostrador, ya se desempeña en simultáneo como secretario general del Sitos y como director de Osse, siendo uno de los seis funcionarios políticos con que cuenta la firma.

En el marco del Dïa del Trabajador Sanitarista que se celebra todos los 15 de mayo, Díaz dejó un mensaje a la familia de Osse con una clara defensa del carácter estatal de la firma: pidió “seguir cuidando nuestra empresa para que siga siendo estatal, seguir cuidándola como hasta ahora, por que los trabajadores que sufren son aquellos que no tienen empresa. Osse nos dio todo. Hoy más que nunca hay que redoblar esfuerzos”.

La polémica por el CCT llegó a la Legislatura

Lejos de quedarse quieto luego de tildar de “lacras” a dirigentes del STM, el senador provincial Alejandro Rabinovich presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense con una solicitud de informes dirigido al Ministerio de Trabajo de la Provincia, para que de detalles sobre el proceso de registración de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), firmada en 2017 pero recién registrado en los últimos días.

El más estrecho colaborador del intendente Montenegro pide que se den a conocer “los motivos por los cuales no fuere registrada anteriormente durante la actual gestión”, situación que ahora generó la respuesta del gobierno de que “el diablo metió la cola”, tal como lo expresó el propio jefe comunal.

Asimismo, Rabinovich pidió conocer “las consideraciones que llevaron a su registración pese a su contenido polémico, anacrónico y, en algunas instancias, abiertamente inconstitucional”. Algunas respuestas ya trascendieron en off, donde fuentes ministeriales expusieron que la demora está dentro de los tiempos usuales -pandemia mediante- y que solo se hizo un trámite formal ante un acuerdo cuyo contenido le excede, ya que fue celebrado por un gobierno de Cambiemos (por el de Arroyo) y un sindicato municipal.

El "Ruso" Rabinovich metió en el tamrio de la Legislatura la polémica por el CCT..

Garciarena no pasa desapercibido

Ponderado como jefe del bloque radical en Diputados bonaerense, el marplatense Diego Garciarena tuvo una semana con un fuerte protagonismo, marcado por iniciativas que instalan algunos interrogantes sobre cómo será el devenir de la relación local entre el radicalismo y un Pro cada vez más volcado al bando libertario.

El martes presentó un proyecto junto al titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, con una petición que no pasó desapercibida en toda la política bonaerense. “Instando a los legisladores nacionales electos por la Provincia de Buenos Aires a defender, ante cada iniciativa legislativa, los derechos de los ciudadanos bonaerenses”, se titula la propuesta que, lo que más alertó, se da en medio del debate sensible de la Ley de Bases. Uno de esos legisladores nacionales es el senador marplatense Maxi Abad, a quien responde políticamente Garciarena, quien el jueves se reunió en Buenos Aires con referentes de las centrales obreras de la ciudad, quienes le pidieron votar en contra la Ley de Bases.

Un día después, durante la sesión ordinaria de Diputados, expresó un duro discurso contra las políticas económicas del gobierno de Milei, con conceptos que no se suelen escuchar desde la UCR en debates similares que se dan en el Concejo Deliberante. En un tramo, expuso las contradicciones de Nación en situaciones como el aumento de impuestos y el cuestionamiento a la Tasa Vial: “llama poderosamente la atención que el mismo diputado que cuestiona la Tasa Vial no cuestione la composición impositiva del combustible. Le pueden decir al presidente que no se preocupe por la Tasa Vial de los intendentes, que baje los 30 puntos de presión impositiva que tenemos sobre la nafta y se terminó el tema”.

También resaltaron las consideraciones más directas sobre la legalidad de la Tasa Vial, que desde este año se implementa en Mar del Plata, con apoyo de los concejales radicales y en medio de demandas que debe resolver la justicia. “Pareciera que el problema del valor del combustible es la Tasa Vial de los intendentes, más allá que sea legal o no. Lo determinará quien lo tenga que determinar. La verdad, tiene una cuestión dudosa que tendrá que resolverse, hay una cuestión de interpretación dudosa ha resolver, es verdad eso”, remarcó.