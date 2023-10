Anticipan la llegada de tormentas "fuertes" a Mar del Plata: ¿cómo impacta en el domingo de elecciones?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Mar del Plata y otras ciudades de la zona que da cuenta de la posible llegada de tormentas "fuertes" en las próximas horas.

Para la noche de este sábado, durante la veda electoral, el organismo prevé que se acentúe un período de inestabilidad climática que incluirá "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Se espera que esta tormentas estén acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", detallaron en el SMN, en el reporte que actualizaron hace poco más de una hora.

La advertencia oficial que actualizó durante la madrugada el Servicio Meteorológico Nacional.

Respecto a las lluvias, los especialistas estiman que los valores de precipitación acumulada rondarán entre los 15 y 40 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser "ser superados en forma puntual".

Para el domingo de elecciones, en tanto, se espera caída de agua durante la madrugada aunque la situación tendería a mejorar a partir de la mañana y la tarde, con un cielo mayormente nublado. Recién a la noche podría haber otras "lluvias aisladas".

La temperatura máxima pronosticada para la jornada en que se definirá el nombre del nuevo presidente asciende a 18 grados mientras que la mínima se ubica en los 13 grados centígrados.

Recomendaciones generales del SMN

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.