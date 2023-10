El Dibu Martínez ganó el trofeo Yashin 2023

El futbolista marplatense Emiliano Dibu Martínez se quedó con el trofeo Lev Yashin 2023 que se entregó este lunes en la ceremonia del Balón de Oro en una glamorosa ceremonia que tiene lugar en París, Francia.

El jugador de Aston Villa se impuso en la terna que compartió con los arqueros Ederson (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Bono (Sevilla) y Marc André Ter Stegen (Barcelona FC). Sus intervenciones trascendentales en el Mundial y su gran año con los "Villanos" pesaron en la decisión final.

El deportista marplatense recibió el galardón en manos de su padre Alberto Martínez, quien ingresó por la parte trasera del escenario, y se mostró visiblemente emocionado. "Tenerlo acá es una sorpresa, unas ganas de llorar. Sin mis compañeros de Selección, cuerpo técnico de Argentina, esto no sería posible", reconoció Dibu, que, además, quedó decimoquinto en la pelea por el Balón de Oro.

"Es un mimo a mi carrera. Lo importante es ganar en grupo y en familia. Para mí es un mimo a mi carrera. Lo mayor ya lo gané", ratificó el arquero del Aston Villa, en alusión a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En aquella noche inolvidable del 18 de diciembre de 2022, en la que Argentina se consagró campeón mundial tras empatar 3-3 contra Francia en la gran final, Martínez se lució al tapar en el último minuto del alargue del partido un mano a mano con el atacante Randal Kolo Muani, permitiéndole a Argentina alcanzar la tanda de penales donde Dibu fue vital para forzar los errores de los ejecutores franceses.

Mientras se reproducían imágenes de la final del Mundial, en la que Martínez fue clave con una atajada impresionante a Randal Kolo Muani, la leyenda marfileña Didier Drogba tuvo que frenar el acto y pedir que cesen los abucheos del público francés para el arquero que, luego de esto, declaró: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levanto a Francia. Argenitna jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".