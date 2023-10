Massa le respondió a Bullrich: “Si explota todo, perdemos todos los argentinos”

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, le respondió hoy a Patricia Bullrich, quien había dicho que “ojalá” explote todo antes del 19 de noviembre. “Si explota todo, perdemos los argentinos”, aseguró el ministro de Economía tras reunirse con empresarios en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“A mí me interesa siempre tener una mirada constructiva, cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los ciudadanos, los laburantes. Yo voy a trabajar después del 19, sea cual sea el resultado de la elección, siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente. Tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política, no pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino que pienso en cómo los argentinos vivan mejor, en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro”, aseguró Massa tras reunirse con empresarios en la sede de la UIA.

Por otro lado, el ministro de Economía dijo que la reunión con los empresarios fue “muy buena”. “Les conté centralmente cuáles son los objetivos 2024-2027 en términos de equilibrio fiscal, de superávit comercial, de reducción de impuestos para las pymes, de eliminación de impuestos para aumentar las exportaciones, de blanqueo, laboral, pero sobre todo, de desarrollo industrial. Creo que tenemos que construir un país en el que la suma de trabajo y producción nos permita garantizar no solo el aumento de las exportaciones sino además el aumento del trabajo y la participación del salario en la distribución del ingreso”, indicó Massa.

"Charlamos también de las cuestiones vinculadas al Mercosur, entendiendo que es muy importante para la Argentina mantener y consolidar ese bloque económico por la cantidad de empresas argentinas que venden dentro del Mercosur, hablamos de la participación de Argentina en mercados como el del sudeste asiático, el mundo árabe, China, y los invité a participar de un gobierno de unidad nacional, no solo en mesas de diálogo, sino activamente como funcionarios, tomando decisiones, participando del Gobierno, aceptaron y eso es muy importante”, afirmó el candidato presidencial de UP.

Massa se reunió con la cúpula de la UIA y los invitó a formar parte de su eventual gobierno

“Aceptaron trabajar en el diseño y construcción de políticas públicas. Ha sido una muy buena reunión que tiene que ver con la Argentina que empieza el 10 de diciembre. Tengo la decisión de hacer los cambios que hagan falta para consolidar el desarrollo industrial de la Argentina. En ese sentido, les preocupa que la Argentina necesita más inversión ferroviaria para bajar sus costos en materia de transporte, les preocupa que haya propuestas que rompen con los bloques económicos que abren mercados para la Argentina. Les transmití tranquilidad, y les conté cómo nos vamos a mover como gobierno después del 10 de diciembre si Dios y los argentinos me eligen”, afirmó el ministro.

Massa negó haber hablado de posibles funcionarios de su eventual gobierno y prefirió recordar que “entre 2015 y 2019 (durante el gobierno de Mauricio Macri) hubo más de 30 mil pymes y más de 300 mil empleos por la política de tasa positiva en dólares que le quita a las pymes la posibilidad de ampliar la capacidad instalada”.