Exiliado celebra 15 años con la música: "Estamos orgullosos de lo que logramos y vamos a hacer."

El power trío Exiliado, cumple 15 años y lo celebrará con una gran noche de fiesta para el rock pesado en el que Franco Coco Carobino, Joan Manuel Barceló y Nelson Malawk repasarán su historia.

Antes de la esperada presentación -cuyas entradas se encuentran en venta por sistema Ticketmas y San Martín 3263- en en el escenario de Vórterix, Joan Manuel Barceló habló con 0223

- ¿Qué pueden adelantar de la presentación?

- En primer lugar podemos adelantar la nueva formación, este nuevo power trio formado, ya consolidado y después es un buen repaso de los 15 años de la carrera musical de la banda, tratados de resumirlos a la mejor forma para hacer el show único y repetible el sábado 11 de noviembre en Vorterix Mar del Plata.



- ¿Cuál es el balance de estos 15 años como Power Trio?

- Un balance en general es más que positivo, desarrollándonos en nuestra carrera artística, musical, profesional y personal de cada uno, llegando, digámosle, a la escena muy jóvenes y tratando de darnos lugar, desde muy chicos hasta hoy, tratando de seguir demostrándolo y haciéndonos cada vez más lugar, más presente, tanto en la ciudad como para afuera. Así que un balance más que positivo y con muchas ansias de todo el futuro siempre.

-¿Cuál es la clave para mantenerse en la escena musical?

-Creo que la clave no es una sola sino que son varias, se puede hablar desde el factor humano, desde el factor profesional, del factor de infraestructura de banda, desde un montón de cosas, también movimientos que acompañen, pero como clave única creo que no hay, la única que se me puede llegar a ocurrir es la perseverancia

- Las redes se han convertido en una pieza más a la hora de comunicar y la dependencia que generan es algo que ustedes han criticado en algunas de sus composiciones en su momento, ¿Cómo se manejan con el universo 2.0?

-Si bien es una crítica constante desde nuestra parte hacia la voracidad porque es prácticamente matar el arte también tenemos que entender el contexto y tenemos que sabernos como medio no nosotros sino las redes y los medios de comunicación para poder usarlos a favor si no estuvieran también sería un poco más cuesta arriba poder difundir y hacer llegar a muchos rincones lo que nosotros hacemos. Pero sí, la crítica va a seguir constante en lo artificial que se está volviendo, lo superfluo y lo volátil después como herramienta yo creo que es una muy importante igual

- ¿En estos años, como banda, tocaron en los escenarios más importantes, cruzaron fronteras con su música y hasta tienen su propia fiesta? ¿Les quedan cuotas pendientes?

- Por supuesto. Creo que si un proyecto nunca tiene algo más por resolver en el tintero o alguna meta nueva, algún otro brazo de proyecto muere. El futuro es muy optimista, el futuro es muy... en este caso es bastante distinto. Estamos orgullosos y contentos de todo lo que vamos a lograr y vamos a hacer. Desde nuestra parte siempre seguimos trabajando y siempre seguimos en post de que todo sea lo mejor, tanto para nosotros porque nos gusta lo que hacemos como para que los demás también tengan algo que nos recuerden como una obra no pasajera.