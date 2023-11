Mauricio Macri la pifia hasta con Boca: de la "rabona" a Yepes a la confusión de cómo fueron los goles de Palermo al Real Madrid

Andrés Ibarra y Mauricio Macri, ex presidente de Boca entre 1995 y 2007, anunciaron la formula de la oposición para las elecciones en el club "Xeneize" que tendrá lugar el próximo sábado 2 de diciembre

La presentación tuvo lugar este lunes en el Yacht Club de Puerto Madero alrededor de las 14.30, momento en el cual Andrés Ibarra apareció junto a Mauricio Macri. El primero en tomar la palabra, fue, extrañamente, el candidato a presidente. Fue allí que el exministro de Modernización que se deshizo en elogios a su compañero de fórmula: "Es un honor que me acompañes", le dedicó a Macri

También, con un continuo autoelogio, destacó los triunfos de fines de los noventa y principios de los dos mil, eso sí, poniendo en el foco la gestión de Macri y no el talento de los jugadores. "En la época dorada con Mauricio (Macri) como presidente, que tuve el honor de acompañar como gerente general, cosechamos 16 títulos en 12 años, incluidas cuatro Libertadores y dos Intercontinentales, y en ellas les gamos al Real Madrid y al Milan, dos gigantes europeos. Sabemos de grandes hazañas, para eso hace falta mucha pasión, pero sobre todo muchísima gestión, y poniendo siempre a Boca por encima de todo y de todos. Nadie puede ser más importante que el club".

Pero el plato fuerte llegó con Macri, quien no dudó en apuntar sus cañones contra Juan Román Riquelme, su histórico adversario que se presentará también a elecciones. "Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las Inferiores de Argentinos Juniors, lo traje a Boca, junto con Bilardo lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos devuelta", comentó sin destacar las virtudes de Román en la cancha. Y luego, cargó: "En Boca ya no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios. No entiendo cuando el dice que para él Boca es el patio de su casa y actúa como si fuese su casa. Y no, Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo, y todos debemos entender que estamos para Boca, en Boca hay que venir a dar, no a sacar".

No conforme, el ex presidente de la Nación fue por más y atacó a Cristián Riquelme, el hermano de Román: "Chanchi Riquelme nadie sabemos quién es, nadie lo votó al hermano de Román, y es el que maneja el club bajo las órdenes de Román. Y pasan todo tipo de cosas que no son las que sucedían históricamente en Boca y son las que hoy me han convocado acá. Boca necesita que le pongamos el hombro".

Pero lo que más llamó la atención -más allá de nombrar como ídolos del club a Eduardo Salvio y a Cristian Pavón- fue la confusión sobre dos hechos icónicos en la historia xeneize: el caño de Riquelme a Yepes y los goles de Palermo al Real Madrid. "Andrés (Ibarra) no es alguien que le vaya a hacer la rabona a Yepes, eso está fuera de discusión. Ni le va a hacer un pase de 40 metros a Martín (Palermo) para que le meta el primer gol al Real Madrid, pero es alguien preparado, honesto, que conoce el club como nadie" remarcó Macri, sin darse cuenta que la jugada magistral de Riquelme al ex defensor colombiano de River Mario Yepes fue un caño de espaldas, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2000. Y el gol de Palermo en el que recibió un pase largo de Román no fue el primero, sino el segundo de los dos goles de la Intercontinental.