Advierten que Villarruel "miente" sobre abortos "a término"

Dirigentes políticos y referentes feministas advirtieron hoy que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, "miente" al asegurar que en Argentina se realizan "abortos a término" y denuncian que "desconoce cómo funciona" la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Es coherente: defiende genocidas y ataca el derecho a decidir de las mujeres. Banaliza, miente y desconoce. Nunca leyó una definición de aborto en su vida. No existe el aborto a término", expresó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

"Cuando Villarruel dice `hay mujeres que están abortando chicos a término` no solo miente sino que desconoce cómo funciona la IVE y el sistema de salud. No quieren gobernar, quieren imponer su crueldad. El aborto legal salva vidas. Y es un derecho ganado. Y es Ley", destacó la diputada, Monica Macha.

Asimismo, la diputada nacional Florencia Lampreabe le recordó que "si son niños a término no es aborto".

"La tierra es redonda. Las vacunas salvan vidas. Los órganos no se venden. El cambio climático es un dato de la realidad. Sin moneda nacional no hay país. Las Malvinas son argentinas. SON 30 MIL. Basta", remarcó Lampreabe.

Por su parte, la directora de Salud Sexual y Reproductiva de PBA, Carlota Ramírez, sostuvo que "hay un gran desconocimiento de la ley y de la aplicación en todo el territorio" y que el "90% de los abortos que se hace en la Argentina son menos de 12 semanas y hay una tendencia hacia la baja".

"En la Argentina no hay abortos a término, no existe como concepto. Obvio que no hay un aborto a los nueve meses, ni acá ni en ninguna parte del mundo", subrayó en declaraciones a Radio Nacional y añadió que "los abortos se hacen en el marco de las normativas nacionales y de las recomendaciones de la OMS".

"La Argentina se está convirtiendo en referente regional porque es una muy buena ley que garantiza derechos", destacó y agregó que "no es divertido o algo que nos gusta hacer, sino que se evalúa el riesgo de vida en cada situación y se acompaña con un equipo interdisciplinario porque es una decisión difícil".

"Villarruel no se ha interiorizado. Es preocupante", sostuvo.