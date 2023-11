Nair, la odalisca marplatense que cautivó al jurado de Got Talent y sueña con llevar su arte al mundo

La danza árabe es una antigua forma de arte y cultura. Es una forma de expresión artística y cultural que se caracteriza por movimientos sensuales, fluidos y envolventes que se realizan al son de la música árabe. En los últimos años irrumpió en la escena el término Bellydance dentro del mundo de la danza árabe y se refiere a la tradicionalmente conocida Danza del Vientre, que se se caracteriza por movimientos de la cintura, abdomen y glúteos

Desde que Nair vio bailar a Shakira arriba de un escenario haciendo una fusión de danza árabe y música pop, supo que quería dedicarse profesionalmente al bellydance “fue amor a primera vista”, dice. Tomó clases en la ciudad y después hizo el profesorado de Danzas Árabes en la escuela de Amir Thaleb, en Buenos Aires en una de las escuelas más importantes del país y del mundo. Desde entonces se actualiza y perfecciona tomando seminarios con maestros internacionales. Esta semana deslumbró al jurado de Got Talent, integrado por Abel Pintos, Florencia Peña, Emir Abdul y La Joaqui durante su participación en la instancia de cuartos de final. En diálogo con 0223, hizo un balance de su paso por el certamen de talentos más importante del país y adelantó sus proyectos para el próximo año.

“Haber pasado por Got Talent personalmente fue una experiencia muy enriquecedora, desde haber estado frente a las cámaras en un programa de Televisión Abierta, hasta el desafío creativo de presentar performances que sean capaces de cautivar tanto a los televidentes como al jurado. Puedo agregar también, que sentí una gran responsabilidad y compromiso con la comunidad del Bellydance, al exponer esta disciplina que quizás no es tan difundida o incluso desconocida por muchos. Me hace muy feliz poder llevar la belleza y versatilidad de este estilo de danza a un medio tan masivo”, dice la joven que además está a cargo de la escuela de danzas Maktub Mdq.

Según explica Nair, llegó al certamen impulsada por sus amigas que e insistieron desde que abrió la convocatoria para que se inscriba y les está sumamente agradecida. “Ellas me impulsaron a vivir esta experiencia que sin dudas está abriendo muchas puertas en mi vida”, revela.

En cada una de las coreografías que presentó en el programa Nair buscó sorprender y mostrar un producto moderno y sensual afianzado en las raíces del género. “Las coreos que presente son de mi creación e inspiración, junto con el coucheo de mis hermanas que también son bailarinas, que siempre me ayudan a sacar lo mejor de mi”, explica al tiempo que revela que en la primera de las performances que se emitió en el mes de septiembre, “ fui a mostrar algo distinto, algo de fusión, bien moderno y con mucho poder. Quería hacer algo diferente a lo que se cree que hace una odalisca, quería impactar y salió todo bien. En la segunda presentacióntrabajé más la sensualidad y busque llegar más a las fibras”, diferencia.

“Es muy gratificante saber que al público le gustó y que quizás gracias a estás presentación más personas se acerquen a bailar Bellydance”, asegura la bailarina.

Consultada sobre cómo se acercó a este género musical, Nair explica que hace más de 20 años que baila y que siente que la danza es una pasión que crece y se transforma día a día. “Comencé bailando con la música de Shakira y porque mi familia paterna tiene raíces árabes. Cuando la ví bailar por primera vez supe automáticamente que yo quería hacer eso por toda mi vida. Amor a primera vista”, dice..

Para la joven, una bailarina de Bellydance debe reunir varias condiciones. “Pero lo más importante, es ser capaces de aprender a conectarse con su belleza interior, lograr conectar con la naturalidad del movimiento y el poder de creación de las caderas, despertar la sensualidad propia y hacer todo esto, parte de si misma. Primero bailar para una mismas y luego para compartirse con lxs demás.”, cuenta al tiempo que aclara que también debe “estar dispuesta a entrenar, aprender siempre de diferentes maestros, actualizarse y lo más importante ser bondadosas con sus cuerpos y sus procesos de aprendizaje”, sostiene.

“Si alguien está interesado en el Bellydance le diría que se de la oportunidad de que esta hermosa danza habite en su cuerpo. Es increíble todo lo que se aprende, desde danzas folklóricas de países árabes, historia, evolución musical y lo bien que siente despertar, mientras bailamos, a esa diosa creadora que llevamos. Además tiene múltiples beneficios a nivel físico, ya que es una danza muy amable que se adapta a todos los cuerpos”, detalla.

Actualmente, Nair vive en Mar del Plata, donde funciona su escuela de formación de bailarinas Belly "Maktub Mdq". "Doy clases para todos los niveles formato Hobby y profesional. Además realiza shows en eventos y celebraciones que comparte en su perfil profesional de Instagram @nairbailarina.

"En este momento estamos a pleno ensayando para nuestro próximo show que será el 7 de Diciembre. Es una obra de Bellydance Teatral, "La ruta de la Seda", en donde participan todas las alumnas de la escuela, mostrando como se preparan para ser bailarinas profesionales y desplegando toda su belleza y talento", adelanta.

Por último, la joven sostiene que para el próximo año proyecta "nuevos cursos Online, abriremos nuevamente las vacantes para formarse en la escuela y espero poder seguir expandiendo mi arte alrededor del mundo y encontrando nuevos desafíos artísticos", cierra..