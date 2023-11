Votó Mirtha Legrand: "Mi mayor expectativa es que se calme el país, vivamos en paz y mejor"

Si hay una diva que nunca falta a la hora de elegir representantes desde que se sancionó el voto femenino es Mirtha Legrand. La Chiqui llegó, como lo hizo en las Paso y en la general cerca de las 13 a la escuela de Palermo que le fue asignada y tras emitir su voto, se tomó cinco minutos para dialogar con la prensa.

Enfundada en un traje rosa impecable, con una chalina para proteger su gargantea, su pelo cuidadosamente peinado y maquillaje al tono, la diva de los almuerzos fue consultada sobre la posibilidad de un fraude. Ante la pregunta, su respuesta fue categórica: "No, no. Siempre hay cosas pequeñas, pero a nivel grande no creo que pase nada. Están muy vigilados", dijo.

"Mi mayor expectativa es que se calme el país, vivamos en paz y mejor", expresó ante los medios que la esperaban en la puerta de la escuela. "Antes nos queríamos los argentinos", agregó.

Este sábado, durante la emoción de "La Noche de Mirtha", la legendaria conductora recordó su participación en la primera elección con voto femenino en Argentina, llevada a cabo en el año 1951.

“Yo soy grande y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”, contó la diva en una noche marcada por la veda electoral con vistas al balotaje tuvo como invitados a los periodistas Luis Majul, Débora Plager y Marcelo Polino, y al actor y comediante Roberto Moldavsky.

En esa dirección, Legrand añadió: “No me acuerdo en qué año fue. Fue en épocas de Perón. Ahí votó la mujer. Fue Eva. Es la primera vez que cuento esto", cerró la actriz.