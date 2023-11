Peñarol quiere cortar la racha ante Instituto

Peñarol está obligado a cambiar la cara, a mostrar otra imagen y a ganar. El momento del equipo de Mariano Rodríguez es preocupante, con un flojísimo arranque de temporada tanto en el juego como en los resultados. Quizás Instituto de Córdoba no es el mejor rival para lograr eso, pero a su vez es una motivación mayor recibir en el Polideportivo "Islas Malvinas" a uno de los poderosos de la competencia. El partido será a las 21.10.

La gira del "milrayitas" dejó pocas cosas positivas, perdió con Argentino de Junín (rival directo), Ferro y San Lorenzo, siguió padeciendo en defensa y tuvo pocos argumentos ofensivos que lo llevaron al fondo de la tabla. El juego no fluye y sólo Whitfield y Al Thornton parecen manos confiables de gol, pero no alcanza. Encima, una de las cartas extranjeras que tenía con el pivote Mogga Lado no dio el resultado esperado y a la vuelta fue cortado.

Ahora vuelve al Polideportivo ante un fastidio general de su gente y tiene que mostrar otra cosa para que no se le haga cuesta arriba. Enfrente tendrá un rival de peso, que es irregular pero cuenta con jugadores de mucha jerarquía y viene de obtener un trunazo ante Boca en dos suplementarios.