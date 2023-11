Grave denuncia contra Nalbandian: su ex lo acusa de instalar una cámara en su cuarto para espiarla

El extenista David Nalbandian enfrenta una grave denuncia penal: fue acusado de acoso sexual y hostigamiento por su expareja Araceli Torrado, una denuncia que incluye, entre otras cosas, llamadas insistentes por parte del deportista, la instalación de una cámara en la habitación del departamento para espiarla y el pedido de información confidencial a la seguridad del edificio.

Tras la separación, Torrado se mudó a un departamento que alquiló con ayuda de Nalbandian. Según relató la víctima, un día el extenista pidió ir al departamento sabiendo que su expareja no estaba, con la excusa de que tenía que realizar un trámite y sospechan que ese día instaló el dispositivo, que estaba oculto dentro de la ventilación del cuarto donde dormía la mujer.

En junio pasado, Torrado vio un brillo que le resultó raro y que provenía de ese conducto. Con ayuda de su hermano pudo abrir la rejilla y encontró una cámara controlada por wifi que apuntaba a su cama y enviaba imágenes a un teléfono remoto.

Ante esta situación mantuvo una conversación telefónica con Nalbandian, en la que el extenista reconoció haber instalado el dispositivo pero sostuvo que no pudo ver ninguna imagen por problemas técnicos.

La relación entre el extenista y la modelo duró menos de 1 año.

La llamada fue grabada por la modelo y ese audio, junto a la cámara, fueron llevados ante la Justicia, para ser analizados por el cuerpo de investigaciones. Al no tener las claves de acceso, no se pudo determinar si la cámara grabó o transmitió en vivo imágenes o no.

La fiscalía 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió archivar la causa argumentando que las llamadas y la instalación de la cámara no constituían un delito. Esta decisión fue confirmada por la fiscalía de Cámara el 9 de septiembre, que dejó abierta la posibilidad de que la defensa de Torrado presente pruebas de que efectivamente el extenista tuvo acceso a imágenes de la cámara o no.

El abogado de Torrado, Martin Olari Ugrotte, aseguró este miércoles en C5N que tienen pruebas de que Nalbandían si espió a su expareja. "Nosotros tenemos elementos para sostener que Nalbandian utilizó esa cámara para ver imágenes en forma remota. Tal es así que le preguntó a Araceli en una oportunidad: "¿No te pensás levantar en todo el día?". Es evidente que él vio esas imágenes", dijo el letrado y agregó que le pidió a la Justicia una orden de restricción de acercamiento "porque es evidente que esta persona no reconoce límites".

En el programa "De una" de ese canal de noticias reprodujeron parte de la conversación entre el extenista cordobés y su ex, en la que admitió haber instalado el dispositivo y alegó extrañas razones tras su decisión. "¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con internet, no se puede ver, así que no vi absolutamente nada. Qué pasó, qué no pasó, no sé nada. Si te acostás con alguien o no te acostás con alguien", reconoció.

"En lo que estoy preocupado es en estar bien con vos y quiero encontrarle la vuelta para hacerlo", se justificó Nalbandian. "Quería tratar de entenderte", también le habría dicho a su expareja cuando lo enfrentó por su reprochable accionar.