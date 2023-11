"Pensar que lo cuestionaban como a mí": Milei se comparó con Scaloni

Tras la histórica victoria de Argentina ante Brasil por las Eliminatorias, Lionel Scaloni sorprendió y conmovió a todos al poner en duda su continuidad como entrenador de la Selección argentina. La noticia generó muchas repercusiones y llegó hasta el presidente electo Javier Milei, que expresó sus ganas de que el DT se quede en su puesto.

En una entrevista que se le hizo en el programa "A dos voces" de TN, Milei se refirió a su triunfo en las elecciones del balotaje y a la derrota del actual oficialismo nacional: “Cambió el contexto, puede seguir...”, dijo teniendo en cuenta la noticia de Scaloni.

Consultado sobre si quiere que el DT de la Selección conmtinúe, Milei no dudó: “Obvio”. Hasta que, comparó su actualidad y las opiniones que recibió Scaloni durante sus comienzos: “Pensar que le cuestionaban, decían que no podía ser técnico de la Selección argentina porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Como a mí me cuestionan mi experiencia...”.

Asimismo, en las últimas horas se hizo viral una publicación a la que el presidente electo le dio "me gusta". ¿Qué decía? "En TyC confirman que Scaloni no renunció, pero que lo de la conferencia de prensa fue una parada de manos contra el Chiqui Tapia".