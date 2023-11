La esposa de Di María rompió el silencio y contó la trama secreta detrás de la fiesta del escándalo

Luego del triunfo de la Selección argentina de fútbol frente a Brasil en las Eliminatorias, en las redes sociales se filtraron chats sobre la organización de una fiesta pospartido en la que habrían participado varias de las figuras de la Scaloneta y un grupo de modelos, con las que habrían intimado y les habrían sido infieles a sus parejas.

El tema se viralizó y, finalmente, este viernes Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, rompió el silencio y reveló que todo habría sido una operación de un productor y un grupo de mujeres para saltar a la fama y asegurarse un lugar dentro de la próxima edición de Gran Hermano.

La periodista Paula Varela, en Socios del Espectáculo, mostró su conversación con la pareja del delantero: “Le avisan porque ella le cae bien a esa persona que supuestamente es del medio y se enteró de la jugada. Le están haciendo una cama gigante a un par de la Selección, entre ellos Fideo, para hacer famosas y meter en Gran Hermano a tres o cuatro pibas”.

“Para las mujeres de los jugadores de la selección, hay una operación para que estas chicas, que en principio salieron en las redes diciendo que estuvieron con los jugadores de la selección, terminen en el casting de Gran Hermano y por eso esta movida”, agregó el conductor del programa de Canal 13, Rodrigo Lussich.

Parte del chat entre la mujer de Di María y la periodista Paula Varela.

Además, Jorgelina aseguró que “confía en su marido y pone las manos en el fuego 100%". "Dijo que eso está armado y a su familia nadie la va a quebrantar. Dice que los chats son reales, pero no hay permitidos, que lo dice en chiste para ubicar a algunas”, aseguró Varela respecto a la captura de un chat de Instagram en la que Cardoso le respondió a una seguidora que sabía que su marido le era infiel.

“No hay permitidos, lo cuelgo de las bolas del obelisco”, expresó Cardoso en broma y añadió: “Con Ángel nos estamos cagando de risa de todo esto. Somos una familia preciosa y con una base muy sólida. Y que vengan de a uno que como llegan, se van. En nuestra familia no hay lugar para la basura que emanan las personas infelices. Claramente no creo nada de todo esto porque si no Fideo estaría colgado de las bolas del monumento”.

La fiesta del escándalo

La modelo Carmela Castro Ruíz, una de las supuestas invitadas a la fiesta, compartió la captura de la invitación que recibió, donde se solicitaban "models finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500". Aunque no asistió por las restricciones de uso del celular, sus revelaciones alimentaron la controversia en torno al evento.

Las redes sociales fueron testigos de un hilo con chats y capturas presentado por la usuaria Rubí (@whyisrubi). Entre los jugadores señalados se encuentran Ángel Di María, Paulo Dybala y Leandro Paredes. Los testimonios de las modelos presentes sugieren situaciones comprometedoras, incluyendo acusaciones de infidelidad y revelaciones sobre la intimidad de los jugadores.

Luego de las revelaciones, la cuenta @whyisrubi dejó de estar activo y desapareció de la red social X.