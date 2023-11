Abel Pintos sorprendió haciendo un TickTock con la camiseta de Peñarol

"Ahora y en cien años más, las cosas van ser igual. Ahora preguntan por qué te quiero, lo mismo que ayer", escribieron en las redes sociales de Peñarol junto con la publicación de un video de TickTock en el que se ve al cantante Abel Pintos junto parte de su familia improvisando una coreografía con la camiseta 23 del club marplatense.

El también jurado de Got Talent no había hecho referencia en público a su fanatismo por el básquet hasta este viernes que apareció en las redes sociales con este particular outfit.

El video, que fue compartido tanto por las cuentas de Instagram de la Liga Nacional como la de Peñarol, fue subido originalmente a TikTok por Guillermina, la hija de 15 años de Mora Calabrese, la esposa del músico bahiense.