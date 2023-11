Elías Medina, el goleador del campeón y de la Liga Marplatense

Le pega con las dos piernas, tiene una pegada exquisita en las pelotas paradas, hace goles de tiro libre y olímpicos, le sobra técnica, se tira atrás y de ahí puede asistir de manera magistral como lo hizo a Dimas Morales en el gol que abrió la segunda final ante Norte, puede jugar de "9", de extremo, de mediapunta. Elías Medina es completo. Y su año también fue completo. Consiguió el título que muchas veces se le negó y fue el máximo goleador del Torneo "Emiliano Dibu Martínez", arrebatándole ese lugar a Jesús Collantes con cuatro goles en la serie final ante Deportivo Norte. Impresionante. Por tercera vez (2019 y 2022) se quedó con el cetro. Un jugador de otra categoría, que sigue dándole jerarquía al fútbol local.

-Te quedaste con todo, el título y fuiste el máximo goleador de la Liga.

-¿Todo? Uy, si lo pensás, no sé si lo imaginás tan así. Sí soñaba con salir campeón, lo estoy esperando hace un montón de años y por suerte se nos dio y me pude quedar con todo, se puede decir así.

-¿Cuántos años buscando, semifinales, finales?

-Sí, desde que arranqué en Libertad en el 2014. Un montón de años y me tocó frustrarme, sentir tristeza y por suerte este año se dio con todo.

-Muchas veces fuiste goleador,llegaste a instancias decisivas pero faltaba lo grupal.

-Este año se dio completo, un par de temporadas me tocó salir goleador, pero este año la verdad no me importaba, quería salir campeón porque creo que este era un buen año. Hacía 10 años de la última vez que el club salió campeón en 2013 y era un lindo regalo para toda la gente que está con nosotros día a día, los dirigentes, el cuerpo técnico, que hacen todos un sacrificio enorme.

-¿Qué signigica jugar en el Minella?

-Es algo hermoso y creo yo que acostumbrado a lo que es la cancha, lo que es durante el torneo, jugar acá es algo lindo. La primera, bueno ahora es la segunda vez que me toca jugar de grande, me tocaba de chiquito, pero nada, es espectacular jugar acá y con gente, gente de los dos lados. La verdad el estadio estuvo hermoso.

-Fue raro el partido. Parecía que lo liquidaban, después estaba mejor Norte y lo terminaron ganando bien.

-Sí, lo teníamos ahí, estábamos haciendo las cosas bien, pero bueno, ellos, su trabajo, lo que es pelota parada y eso lo hacen muy bien, hay errores que acá no te pueden pasar, son detalles y cuando te tocan, lamentablemente te toca que te hagan gol. Pero nos repusimos rápido por suerte, y yo creo que lo ganamos bien el partido.

-Ellos hacen muchos goles de pelota parada, son muy duros de cabeza y lo terminaron ganando ustedes de cabeza.

-Sí, lo hablaba, creo que con Emi (Rodríguez) que la pelota le pasa por el lado de la cabeza. Tanto van ellos de arriba y nos pusimos 3 a 2 de cabeza, sin que suene mal, se podría decir que le dimos de su propia medicina. Fue un gran rival Norte, hicieron un gran torneo, una gran serie.