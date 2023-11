Video: una adolescente evitó una tragedia al desviar un micro escolar que iba hacia una estación de servicio

Una adolescente se convirtió en heroína este miércoles cuando se puso al volante de un micro escolar repleto de niños y evitó una tragedia al desviar el recorrido sin control del vehículo, que iba directo hacía una estación de servicio.

El video que muestra la dramática secuencia se viralizó en las últimas horas y en el se ve cómo el colectivo de la escuela secundaria Casino, en el norte de Nueva Gales del Sur, Australia, estaba estacionado delante del centro educativo cuando empezó a avanzar solo, sin ningún conductor al volante, dirigiéndose descontrolado hacia el establecimiento de enfrente, donde había varias automovilistas cargando combustible.

Cuando el colectivo empezó a moverse, la joven estudiante de 14 años Isabelle Miller, que solo había subido al autobús para hablar con amigos, corrió hacia la parte delantera del vehículo y tomó el volante en una rápida y valiente acción.

“Supongo que se soltó el freno y empezó a rodar y, como es una ligera colina, aceleró. Pero la joven corrió hacia la parte delantera del autobús, frenó y giró la rueda en sentido contrario", explica según The Guardian Faith Pittman, empleada de la estación de servicio y ex estudiante de secundaria de Casino.

En cuestión de segundos, el micro escolar cruzó la calle dirigiéndose hacia los autos que repostaban en la estación de servicio North Casino Mini Mart, pero gracias a su rápida y valiente actuación, Miller pudo conducir el micro hacia un lado del área principal de la gasolinera y lo detuvo bruscamente.

"Todos estaban asustados. Nadie estaba haciendo nada para detener el colectivo, así que corrí hacia la parte delantera y lo conduje para evitar que me golpearan. Me daba bastante miedo pensar que, si no hacía nada, podría haber pasado algo malo”, explicó la joven al programa Nine's Today. "Si no hubiera hecho nada al respecto, algo muy malo podría haberles pasado a los niños", agregó.

Tras el susto, Miller se ha convertido en una heroína local y le han entregado un certificado de agradecimiento de la estación de servicio junto con un regalo de 100 dólares. “Si ella no hubiera hecho lo que hizo, el último miércoles por la tarde podría haber terminado catastróficamente. Todo el equipo de North Casino Mini Mart está endeudado y muy agradecido por esta hermosa joven", expresó la gerente.