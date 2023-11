Marplatenses tuvieron una destacada actuación en el Torneo Nacional en el Cenard

El último fin de semana, se desarrolló en el complejo del Cenard (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de Capital Federal, la 21° edición del Torneo Clausura, organizado por la Federación Argentina de Karate (FAK).

En una de las máximas citas del arte marcial de origen nipón, participaron más de 600 deportistas de distintas delegaciones de todo el país.

En el certamen nacional, compitieron en Kata (formas) y Kumite (combate), representantes de los dojos marplatenses Kimberley, Peñarol y Alvarado, además de Bushikai López y Shitokai de Miramar. También formaron parte los arbitros Gustavo Borgnia, Luis Barga y Roberto Farah.

Los resultados de los clubes de Mar del Plata:

Kimberley

2do. Kata Master danes (+35 años): Daniel Meligeni

2da. Kata Ranking 14-15 años: Catalina Di Giovanni

2do. Kata no ranking Master (+de35 años): Guillermo Contreras

1ro. Kata no ranking (14-15 años): Luciano Rella

3ro. Kumite no ranking (16-17 años): Joaquín Gauna

Completaron la delegación: Damián González, Malena Velis, Lorenzo Contreras, Luciano Cantarella y Lucio Contreras

Peñarol

Kata No Ranking

1° Lautaro Klobus

1° Noah Nievas

1° Sabina Zabala

1° Bruno San Millán

2° Ramiro Juanola Lozana

3° Paula Aguirre Andrada

3° Lautaro Romero

Brisa Cermelo



Kumite No Ranking

1° Lautaro Romero

1° Brisa Cermelo

2° Paula Aguirre Andrada

2° Ramiro Juanola Lozana

2° Felipe Cermelo

2° Valeria Gorga

3° Santino Bernal

3° Lautaro Klobus

Kumite Ranking

1° Felipe Cermelo

1° Tiziano Ferrari

3° Paula Aguirre Andrada

3° Thiago Camacho

3° Gastón Manzo

3° Ramiro Juanola Lozana

Shitokai Miramar

2° Ranking kumite -57 kg: Benicio Valenzano Billabona

3° Kata Ranking mayores: Giuliana Bolonio

3° Ranking Kumite 12-13 años: Delfina Cásares Carli

1° Kumite no Ranking 12-13 años: Delfina Cásares Carli

1° Kumite no Ranking 14-15 años: Benicio Balenzano Villabona

3° Kumite no Ranking 10-11 años: Bastián Garrone Correa

Alvarado

Kumite Mayores -75kg Heber Cejas

Kumite 14/15 años -57Kg Joaquin Cajal