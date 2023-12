Y un día llegó el triunfo tan esperado para Unión

Se lo merecía. Venía luchando desde que empezó la temporada, mostraba un buen rendimiento, pero siempre le faltaban cinco para el peso y se quedaba con las manos vacías. Hasta que pudo cortar con eso y conseguir esa victoria que es histórica porque es la primera en la segunda categoría del básquet argentino. Unión no dejó dudas, fue superior de principio a fin y derrotó 88 a 76 a Tomás de Rocamora antes de comenzar la gira por el Gran Buenos Aires.

No fue fácil, pero lo ganó bien el "celeste". En un trámite equilibrado, con los dos mostrando variantes para convertir, y no se sacaron mayores ventajas, llegando el local arriba al primer descanso apenas por la mínima (19-18). El segundo no fue muy distinto, si bien recibió más puntos, también encontró gol con Bellozas abajo de las tablas y lastimó con el "Tola" Cadillac en tiros desde 4/5 metros y Tomás Quinteros con la mira calibrada desde el perímetro. Así y todo, se fue al vestuario arriba por 4: 42-38. En el debe, otra vez, los porcentajes desde la línea (63% en el juego).

Al regreso del vestuario, mantuvo la intensidad y empezó a quebrar el partido. Siguió firme en ataque y se fortaleció atrás, para secarlo y alejarse en el marcador. Los 17 puntos con los que entraron al cuarto final, parecían ser decisivos, pero Unión no se podía confiar porque ha tenido malas experiencias. Y no lo hizo, no le dio lugar a la recuperación a la visita y lo fue manejando con serenidad para llegar al 88-76 final que se festejó con ganas, con un profundo desahogo. Porque lo buscó, porque lo merecía.