Siete carillas y doce minutos: el discurso completo de Montenegro

Estamos en un momento en donde necesitamos trabajar con compromiso, dedicación y convicciones, igual que el primer día, hace ya cuatro años.

Quiero felicitar al presidente Javier Milei y al gobernador Axel Kicillof. Espero que podamos trabajar y construir juntos un futuro mejor, todos queremos que le vaya bien a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, a la región Mar del Plata.

-----

Hace cuatro años empezamos a recorrer juntos un camino para poner a Mar del Plata en lo más alto. Para salir del estancamiento en el que estaba, para transformarla, como me escucharon ya decir muchas veces, en la ciudad del sí. Una ciudad en la que los jóvenes elijan quedarse porque saben que tienen oportunidades para crecer, para estudiar, para llevar a cabo sus proyectos y desarrollarse.

Una Mar del Plata con movimiento, propuestas y actividades los 12 meses del año. Por eso hicimos una cultura del turismo de eventos, tanto recreativos y de espectáculos como de reuniones; por eso el Enduro, el Maxibasquet, el boxeo de primera en el Polideportivo, el impulso a la gastronomía, y así podría seguir enumerando.

Desde el primer momento supimos que el que genera empleo de calidad es el privado y por eso había que sacarle la pata de encima , dejarlos trabajar y crecer. Porque entendemos que si a una empresa le va bien, contrata más gente y eso se traduce en más trabajo para quienes viven en la región.

En esa línea es que pusimos las habilitaciones en el día, para que el que quiera abrir un negocio pueda hacerlo sin vueltas, sin trabas, y sin burocracias.

El norte siempre fue el mismo: acompañar al que quiere trabajar, darle oportunidades y facilidades a los que quieren crecer, y defender a los que eligen hacer las cosas bien.

-----

Por eso también decidimos donar parte de mi sueldo y el de todos los funcionarios. Porque la austeridad y el tener las cuentas en orden también es clave para que podamos seguir mejorando y creciendo juntos como región.

Y esta decisión forma parte de una idea que tenemos muy en claro desde el principio, no es una ola a la que nos subimos. Porque los caminos que uno toma cuando gobierna tienen que estar siempre alineados con sus ideas y convicciones, no pueden ser movimientos a los que nos subimos para ir a favor o en contra de la corriente del momento.

Hay que saber que habrá veces en que las olas pueden ir para un lado o para el otro, pero lo más importante es trabajar sobre un eje en el que uno tenga convicción y mantenerse firme.

Si uno sabe que lo que hace está bien, cuando toca remar contra la corriente hay que hacerlo. Por eso es que a veces toca ir en contra de la ola, a veces toca estar a destiempo, y a veces acompañarla. Es fácil decir ahora que bajamos cierta cantidad de cargos políticos, lo difícil era donar el 20% del sueldo en 2019. O el 30% en el 2022, como volvimos a hacerlo cuando entendimos que era el camino que teníamos que seguir.

Lo entendemos desde el principio, y lo que vamos a hacer ahora es profundizar este camino.

-----

Y lo tenemos muy claro: esto no se logra con confrontación, se logra con diálogo y escuchando. Porque siempre hay que tener en cuenta que una buena idea puede salir de una persona de otro espacio político que no es el nuestro, por eso hay que escuchar, fomentar el diálogo y trabajar juntos.

Por eso la escucha y la humildad en la toma de decisiones es fundamental para que nuestra región siga creciendo. Esa es la impronta de mi gestión, de nuestra gestión, así lo fue hace cuatro años cuando empezamos a trabajar y así seguirá durante los próximos cuatro. Yo soy así y demando lo mismo de mis funcionarios.

-----

Mañana va a jurar el equipo que elegí para esta nueva etapa. Ellos saben quién soy y saben a quiénes representan, saben que su rol es cuidar a los que hacen las cosas bien y dar lo mejor para todos los que habitan nuestra región. Por eso les voy a exigir cercanía, honestidad y escucha.

Este trabajo es de tiempo completo y estoy muy orgulloso de poder hacerlo durante cuatro años más. Y esa exigencia que tengo conmigo de estar 24/7 disponible para mi ciudad, es lo que le exijo a mis funcionarios.

Por eso voy a ser implacable con los que no funcionen: Los que no estén a la altura o no cumplan con su función, no formarán parte de mi equipo, se les pedirá la renuncia, y seguiremos trabajando por nuestra región Mar del Plata.

-----

Hay algo muy claro: nuestro trabajo es defender a los marplatenses. En los próximos cuatro años me van a encontrar al igual que el primer día: trabajando en conjunto con Nación y con Provincia, sin partidismos, sin colores políticos.

La seguridad siempre va a ser prioridad. Por eso va a haber una mesa de trabajo multidisciplinaria, y por eso vamos a seguir pidiendo que las fuerzas federales vengan a nuestra ciudad, porque defender a las personas que viven en la región Mar del Plata es un trabajo de todos los días. Porque el único enemigo es el delincuente.

-----

Las ideas de austeridad no son una novedad. Y no solo en cuanto a la cantidad de funcionarios sino también a la decisión de donar parte de nuestros sueldos. Lo hicimos hace cuatro años, lo sostenemos y profundizamos hoy.

Para que se den una idea del impacto que tienen estas decisiones: la donación del 20 y el 30% de nuestros sueldos nos permitió que más de 25 millones de pesos mensuales sean destinados a los diferentes servicios que presta el Municipio.

Eso significa más recursos para la ciudad, recursos que por supuesto son de los marplatenses, no de un Intendente o un partido político.

Antes de terminar esta primera gestión, le pedí a todos los funcionarios que renunciaran a las vacaciones que no se habían tomado. Esta decisión representa 150 millones de pesos en el año. En esta misma línea, la reducción de funcionarios políticos va a hacer que tengamos 60 millones más todos los meses para seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos de nuestra región.

-----

Me eligieron para administrar los recursos que son de todos los vecinos. Y es fundamental hacerlo con coherencia. Por eso siempre nos las ingeniamos para hacer lo mejor con lo que teníamos y nos pusimos creativos para hacer obras que le sirvan a la región. Por eso también trabajamos con los privados para seguir generando empleo y oportunidades para los vecinos.

La contribución por mejoras es un claro ejemplo de esto: un sistema que impulsamos estos últimos cuatro años para trabajar en equipo con los marplatenses y asfaltar distintos sectores de la ciudad en conjunto. Porque nosotros entendemos que esas obras son necesarias para mejorar la calidad de vida de los que viven en los barrios, y ellos a su vez entienden que tener su calle en condiciones la propiedad se revalúa y su capital crece.

En esta misma línea también fue que impulsamos el sistema de padrinazgo, para que haya privados que financien, hagan obras y mantengan espacios públicos. La Plaza Güemes es un ejemplo de esto, hoy está mejor que nunca y los vecinos la pueden disfrutar todos los días.

Lo mismo pasó con la utilización de espacios públicos para fines comerciales: fomentamos la instalación de emprendimientos en lugares que son de todos, y esto lo hicimos para mejorar la oferta, dar más oportunidades de trabajo y que cada vez haya más movimiento y actividad en la ciudad. Ejemplos de esto son la instalación de foodtrucks en distintas plazas, o la gastronomía en Villa Victoria, que permitió hacer obras de mejora en infraestructura y servicios para el lugar.

Siguiendo la misma línea de austeridad y creatividad de la que les hablaba antes, está la venta de chatarra y elementos de rezago obsoletos para conseguir fondos. Con esto compramos una nueva planta de asfalto que triplica la capacidad de producción y mejora ampliamente los tiempos de ejecución de una manera más económica.

Estas son solamente algunas de las medidas que tomamos estos cuatro años para administrar los recursos de los marplatenses de la manera más coherente y austera posible.

Porque de eso se trata gobernar: de hacer lo mejor que se pueda con los recursos que tenemos, y estoy convencido de que el camino que tomamos es el correcto, por eso lo vamos a seguir profundizando cuatro años más.

-----

La región de Mar del Plata es uno de los polos productivos más importantes de todo el país. En estos cuatro años trabajamos muchísimo para que tenga este lugar, y estas son las acciones que vamos a profundizar en los próximos:

- con la quita de trabas para los que quieren abrir un negocio

- con las habilitaciones en el día

- con la cultura de eventos los 12 meses del año

- con las destilerías, que estaban prohibidas y ahora no solo exportan al exterior sino que están trabajando para, desde nuestro Parque Industrial, producir gin para una de las empresas multinacionales más importantes del mundo.

- De la mano del Parque Industrial 2, para profundizar el crecimiento que llevamos adelante en estos últimos años junto al sector privado.

-----

Los últimos cuatro años fui circunstancialmente el intendente de mi ciudad, y ahora me toca volver a serlo por otros cuatro años más. Y este es un ciclo que tiene un comienzo y un fin, porque los cargos no son para perpetuarse en el poder, son para trabajar con el firme compromiso y la convicción para que todos los vecinos puedan vivir mejor.

Ya lo saben: mi compromiso con Mar del Plata es para toda la vida, en este momento como Intendente; pero antes y después siempre va a ser como vecino, como marplatense. Siempre voy a trabajar para defender a mi ciudad.