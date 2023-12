Los alarmantes posteos de Silvina Escudero: “Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana"

Silvina Escudero preocupó a sus seguidores y al entorno tras compartir fuertes posteos que dejaron en evidencia que la artista está atravesando un difícil momento personal. Luego de publicar algunas frases alarmantes, Escudero habló de su angustia.

La bailarina compartió una serie de frases reflexivas en su historia, que prendieron una alarma en sus seguidores: "Pasada la crisis, quedate con el que te llamó, escribió o se preocupó por saber cómo estabas. Es por ahi", fue uno de los posteos. "Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana", compartió. “Amar a alguien cuando brilla es fácil. El gran reto es lograr iluminarlo en sus momentos más oscuros”, es otra de las frases que publicó.

Luego de que la visible angustia de Escudero trascendiera, comenzaron los rumores de una posible separación de su marido Federico. Silvina lo negó rápidamente e hizo un descargo en el que dio a conocer que su malestar es a causa del abandono de ciertas personas en un momento delicado.

Esta mañana, la periodista de espectáculo Estefi Berardi contó en "Mañanísima" que Silvina Escudero estaba pasando por un momento delicado, y que se comunicó con ella para hablar de la situación. La panelista leyó la conversación en el ciclo televisivo y contó los detalles: "No estoy separada. Justo el día que me escribiste cumplí un año de casada por iglesia y no lo puedo ni festejar por este momento", le dijo la bailarina.

"Está pasando un momento complicado y delicado. Pero no quiere contar qué le pasa”, detalló Berardi. “Esa gente que no te abandona en tu peor momento. Porque cuando estamos bien, están todos, pero cuando estás en el piso, nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa. La gente que no se baja del barco, la gente que sigue. Eso es lo que atesoro en mi vida y se lo quería compartir con ustedes”, finalizó Silvina Escudero con tristeza.