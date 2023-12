Independiente de Oliva le dio otro golpe a Peñarol

Al Thornton fue el goledor de la noche con 18 puntos, pero no le alcanzó a Peñarol. (Foto: Prensa Independiente)

Era un partido para intentar salir a flote, pero Peñarol se hundió más. El equipo de Marianoa Rodríguez fue superado por Independiente de Oliva y sufrió la octava derrota consecutiva por 83 a 75 para quedar en el fondo de la Liga Nacional de Básquet.

Como viene sucediendo a lo largo de la temporadaen los partidos que le tocó jugar de local, los arranques de Independiente no fueron buenos, y el comienzo frente a Peñarol no fue la excepción. Bajo la conducción de Joaquín Valinotti, los de Mar del Plata tuvieron el dominio del partido, especialmente por lo que dio en ataque Sarmiento y Everett. Además, contrarrestaron con una sólida defensa que no le permitió ser efectivo al local.

Con el transcurrir de los minutos, los cordobeses fueron mejorando con una destacada producción de Agustín Pautasso y la aparición bajo el cristal de Cristian Scaramuzzino. Independiente tuvo un segundo parcial más efectivo y se pudo irse al descanso con un 43-34 bien manejado.

Salvador Giletto, capitán de los de Oliva, impuso su jerarquía para liderar un equipo que se fortaleció en defensa y fue muy efectivo en ataque. Párrafo aparte para la presencia de Al Thornton en un momento del juego donde dejó su sello de manera sólida y contundente.

El final del juego transcurrió con el control del partido por parte de los de Oliva que después de su racha negativa se quedaron con una nueva victoria en El Gigante al derrotar a Peñarol por 83 a 75.