La OMT entregó distinciones y despidió el año

La Organización Marplatense de Taekwondo que dirige el maestro Omar Merodio IX dan realizó su tradicional cierre de año en una cena a pura fiesta y show. Dicho evento contó con la participación de más de 50 practicantes de la ciudad, familiares y amigos que dieron cita para celebrar el 2023 que se va y proyectar el 2024.

El maestro Omar Merodio junto a la Prof. Griselda Arruez VI dan, Secretaria General de la Federación Argentina de Taekwondo, destacaron a los alumnos más sobresalientes de este año: Maximiliano Bentivoglio IV dan y Dante Tasca I dan, quienes recibieron su merecido reconocimiento por el arduo trabajo realizado durante el año.

“Todos los practicantes de la ciudad sobresalen dentro y fuera del lugar de entrenamiento, pero distinguimos a ellos por su perseverancia ante las dificultades y su apoyo incondicional al Taekwondo de Mar del Plata. Sabemos lo difícil que es mantener los valores en una sociedad tan injusta, pero ellos, como todos mis alumnos, guardan los valores y principios del Taekwondo aún fuera del dojan, eso los convierte no sólo en buenos artistas marciales, sino también en mejores personas” manifestó el maestro Merodio.

Asimismo, destacó: “Pasó el 2023 y hemos organizado el torneo Panamericano en el Polideportivo en 4 días de competencia con 2000 competidores, estamos a la altura de lo que se aproxima. Se viene un año con mucho trabajo, intentaremos dejar a la ciudad Mar del Plata en la historia de este arte marcial con la Copa del Mundo que se realizará también en ese escenario. Es un momento histórico, y todos seremos parte de este gran evento que quedará para siempre.”

“Actualmente me encuentro en un momento muy grato en mi carrera, soy IX dan, Director Deportivo y Vicepresidente de la Federación Argentina, soy reconocido entre mis pares y admirado por mis alumnos, más no puedo pedir. Pero hay que seguir buscando nuevas metas, seguir proyectando, seguir soñando y luchar por más, porque de eso se trata la filosofía de este maravilloso arte, el cual me ha dado mucho y al que le debo más todavía” señaló muy emocionado el Gran Master Merodio.

“Agradezco a toda mi familia, a mis alumnos y a mi maestro quienes me acompañan siempre. Saben del amor que tengo por el Taekwondo y que no mido consecuencias a la hora de llevarlo a lo más alto. Estoy a cargo de organizar el evento mas grande nunca antes realizado en el mundo, en donde nos jugamos mucho y saber que tengo el apoyo de uds es lo que me da la fuerza para seguir”, comentó el maestro Merodio, quien además anticipó que a partir de marzo comenzarán los entrenamientos de cara a la Copa del Mundo que se realizará en octubre de 2024 en un evento histórico donde se esperan 4000 competidores de 80 países en 7 días de competencia en el Polideportivo “Islas Malvinas”.