En una sesión picante, aprueban dictamen para la reestructuración de la Defensoría del Pueblo

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante aprobó este martes el proyecto presentado el jueves por Juntos por el Cambio para reducir la Defensoría del Pueblo de tres a un titular y eliminar la elección directa por parte de las organizaciones de la sociedad civil, para pasar a ser electo por el Concejo Deliberante. La oposición cuestionó la propuesta y aseguró que el único interés del gobierno es tener un defensor que responda a sus intereses, ya que el oficialismo cuenta con mayoría y podrá designarlo por decisión propia.

En un debate que se prolongó por más de dos horas, se vivieron momentos de extrema tensión, donde en varias ocasiones estuvo en duda la continuidad de la sesión, ante la negativa del oficialismo de habilitar la palabra a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron al encuentro para expresar su postura. En tanto, la votación se dio en medio de gritos y reproches, y mientras los integrantes del público cantaban el Himno Nacional Argentino en repudio al accionar del interbloque de Juntos por el Cambio.

El proyecto que se orienta a transformarse en ordenanza en la sesión ordinaria que este jueves tendrá el Concejo Deliberante contiene dos cambios centrales, la composición de la Defensoría del Pueblo y el método de elección. En cuanto a la primera, se pasa de los actuales tres defensores a uno, mientras que la segunda elimina el sistema donde los colegios profesionales, las ONG´s y las sociedades de fomento eligen cada una a un defensor en elecciones donde cada institución del sector tiene un voto, previa inscripción de los candidatos.

El nuevo mecanismo prevé como primera instancia la apertura de un Registro de Postulantes al cargo, donde se inscribirán ciudadanos en representación propia o de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y profesionales. Una vez que quede un listado final con quienes cumplan los requisitos, el Concejo Deliberante nombrará al defensor de entre dichos postulantes, por mayoría simple. Como en la actualidad Juntos por el Cambio tiene mayoría propia, podrá imponer por su propia voluntad al próximo defensor.

En defensa de la propuesta oficialista, la concejala radical Marianela Romero destacó que “la jerarquización de la Defensoría del Pueblo se basa en un cambio de metodología, la de General Pueyrredon es la única Defensoría de tres miembros en la Provincia”. Asimismo, señaló que “tiene que ver con entender que la comunidad puede acercarse a la Defensoría y saber con quién dialogar, no cambiamos los objetivos de la Defensoría. El proyecto es superador para el funcionamiento de la Defensoría. Bajo ninguna circunstancia hablamos de limpiar la Defensoría, sino de trabajar en una mejora de la Defensoría”, dijo.

Por su lado, la concejala Angélica González (Coalición Cívica) remarcó su aspiración de que “el defensor no tiene que tener un compromiso político partidario”, en lo que pareció un cuestionamiento a los defensores que la ciudad supo tener hasta la fecha, casi la totalidad con afiliación al peronismo y al radicalismo. También desde Juntos por el Cambio, Agustín Neme (Pro) manifestó que “la Defensoría del Pueblo tiene que ser unipersonal, nadie sabe responder por qué se llevó a la Defensoría a este esquema. Quiero una defensoría moderna y actualizada”.

El debate se dio en medio de una sesión cargada de tensiones, con exposiciones de los actuales defensores Daniel Barragán y Luis Salomón, y ante constantes cuestionamientos de referentes de organizaciones que se movilizaron al Concejo Deliberante. “Barragan, me da mucha vergüenza ver cómo actúa”, le espetó Neme a uno de los defensores”. “No me vengan a hablar de seguridad, que bien callados se quedaron cuando el kirchnerismo sacó las fuerzas federales”, también le reprochó a los integrantes de la barra. En ningún momento desde el interbloque se justificó la necesidad del cambio de sistema electoral.

“El defensor será puesto a dedo y no va a representar otros intereses que los de Montenegro”

Por su lado, Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense votaron en contra y mocionaron dejar el expediente en comisión, en medio de fuertes cuestionamientos al gobierno y su interbloque de concejales. “El tener una mayoría en el Concejo Deliberante no vale todo. Montenegro quiere subirse a la ola del ajuste que propone Milei, entonces da el debate social sobre que un defensor es mejor que tres por el gasto”, sostuvo la concejala Mariana Cuesta (UP).

“Lo que va a pasar es que la Defensoría va a ser un funcionario de Montenegro puesto a dedo que no va a representar otros intereses que los de Montenegro. Hay algo en la Defensoría que le genera un ruido, sino no se entiende por qué un 26 de diciembre estamos tratando esto”, agregó la edil, hija del exdefensor del Pueblo Fernando Cuesta. “Por más que se usen eufemismos, lo cierto es que este proyecto elimina la Defensoría del Pueblo, que el oficialismo lo diga sin vueltas, que presenten un proyecto para eliminarla. Esto que están haciendo es un mamarracho. Lo único que buscan es acomodar a alguien en un cargo político y eso es la casta”.

“Esperaba una mayor fundamentación. No nos subestimen, tampoco a la gente. Las mayorías se disfrutan o se sufren. Nos subestiman cuando dicen que cualquiera se puede anotar, pero entre los 13 van a elegirlo. La verdad es que ustedes van a elegir a quien tiene que controlarlos a ustedes mismos. ¿Por qué el radicalismo hace esto?”, reprochó Ariel Ciano (Frente Renovador). “¿A ustedes le parece más republicano que la mayoría del Concejo Deliberante, que responde al intendente, elija a quien lo va a controlar? A mi me parece que no, pero ustedes tienen los votos para hacer lo que quieren”, agregó el referente massista.

Por su lado, Horacio Taccone (AM) apuntó que “hay muchas cosas que me dan vergüenza y una es que nos intenten llevar a las corridas. Una ordenanza que por haber sido redactada a las apuradas tiene grandes errores. Se olvidaron de hablar del defensor del Pueblo suplente, si el defensor se tiene que tomar licencia, nos quedamos sin defensor”.