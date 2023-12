Fin del amor: Morena Beltrán se separó del jugador Tomás Mantia tras tres años de relación

Morena Beltrán, la reconocida periodista de ESPN, y el defensor central que pasó por All Boys, Tomás Mantia, terminaron su relación amorosa luego de tres años juntos. La pareja se conoció en Mar del Plata, y luego de años de relación terminaron. La falta de interacción en sus redes sociales dio indicios de la noticia: ambos eliminaron sus fotos juntos y ya no se likean las publicaciones.

Hace unos meses, la pareja había hablado de su relación en una entrevista con Urbana Play y no dio señales de que la relación no estuviera funcionando. "Nos conocimos en Mar del Plata, en un boliche. Nos presentó un editor de videos que es amigo de los dos", recordó el deportista en la nota.

"El comienzo de la relación costó…hubo cortocircuitos. Nos conocimos en el 2019 pero luego nos agarró la pandemia y ahí no nos vimos. En esa época, a More le mandabas un mensaje y te respondía a los tres días", agregó. Actualmente la pareja está separada, y por su parte, los usuarios de la red social X no tardaron en hacer chistes acerca de la separación, e inundaron la red social de memes.

Por el momento, ni Morena Beltrán ni su ex pareja Tomás Mantia se pronunciaron acerca del tema, pero su falta de interacción y fuentes del espectáculo indican que la pareja no seguiría junta. Tanto por la profesión de la periodista como la del jugador de fútbol, la relación fue muy pública y mediática. Desde la nota en Urbana Play donde confirmaron el romance, su vínculo se volvió más visible en las redes sociales: comentarios, fotos juntos y la presencia frecuente de la periodista de ESPN en la cancha de All Boys, el último club en el que estuvo Tomás Mantia. Con el tiempo, esas publicaciones fueron disminuyendo y ahora se confirmó la separación.