El New York Times nombró una canción de Emilia como una de las mejores del 2023

The New York Times, el prestigioso periódico estadounidense, mencionó a una canción de Emilia entre las mejores canciones del 2023. Se trata de "GTA.mp3", una canción que forma parte de su último proyecto musical. El reconocimiento fue por parte del escritor Jon Camarinca en un artículo titulado: "Las Mejores Canciones del 2023".

Entre artistas como los Rolling Stones, Stevie Wonder, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus, Emilia fue mencionada como la autora de una de las mejores canciones del año.

El autor del artículo y crítico de música Camarinca realizó una selección de 15 canciones, detallando debajo de cada una por qué merecían un puesto en el top. Si bien no detalló por qué GTA.mp3 estaba en el ranking, la canción fue mencionada entre otras 10 que no quiso dejar afuera, tal como "Used to be Young" de Miley Cyrus, uno de sus hits del año.

El artículo publicado este miércoles 6 de diciembre aparece en el marco de otro de los hitos de la carrera de Emilia: agotó 10 Movistar Arena y es la primera artista mujer en lograrlo. Además, su último disco ".mp3" está fuertemente inspirado en el pop estadounidense de los 2000, con sonidos similares a Fergie, Destiny´s Child, y acompañado de una estética muy Y2K: el tiro bajo, el brillo labial, y el estilo de los 2000 están muy presentes en los videos e imagenes que acompañan el álbum.

El reconocimiento a Fito Páez desde Estados Unidos

Por su parte, Fito Páez también obtuvo un reconocimiento a nivel internacional. Su regrabación de El Amor Después del Amor, EADDA9223, fue distinguido por la radio pública estadounidense "NPR".

La reconocida emisora destaca que este trabajo, que cuenta con la participación de artistas como Nathy Peluso, Andrés Calamaro, Nicki Nicole y Elvis Costello “es más que una mirada nostálgica al álbum de rock más vendido de la historia argentina, es una alegre celebración pista por pista impulsada por un quién es quién de los rockeros, raperos y cantantes latinoamericanos contemporáneos”, afirma el crítico musical Félix Contreras.

“La toma reinventada arde con la misma intensidad tranquila, pero ahora se filtra a través de música folk, jazz e incluso toques de flamenco. Pero el mejor momento del álbum está en la canción principal: tres décadas después, las voces reflejan una comprensión más profunda de por qué nadie debería vivir sin amor”, destaca.