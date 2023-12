Hernán Tillous: "Hacer la cancha en el predio es nuestro gran sueño"

Hernán Tillous se sentó a la derecha de Andrés Yllana y presentó oficialmente al nuevo técnico de Aldosivi. El entrenador se prestó a las preguntas, contestó todo y contó desde adentro, qué piensa y qué pretende el cuerpo técnico. Una vez que finalizó la conferencia, fue el mánager el que se tomó un ratito para hablar con 0223 de todo lo que concierne a ellos, al trabajo de afuera, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, con un sueño que es el de todos los hinchas del "Tiburón": un estadio propio en el espectacular predio de Punta Mogotes.

-Empieza un nuevo proyecto, una nueva temporada con técnico nuevo, ¿cómo está Aldosivi para el 2024?

-Con las mismas ganas de siempre, con la necesidad y la obligación de ser protagonista. Siempre todo técnico, jugador que viene a Aldosivi sabe que de primera va a estar en la charla para conseguir los primeros puestos y el ascenso que todos queremos. Últimamente, en lo deportivo, en lo que es el primer equipo, se nos vienen dando mal las cosas, esta es la realidad. Lo bueno es que cuando vos abrís un mercado de pases, te llaman la mayoría de los técnicos para venir porque la casa te ofrece todo para trabajar y todo jugador que deja su institución también quiere incorporarse a las filas de Aldosivi. En la última temporada hicimos un gasto caro en lo que es fútbol, hicimos una apuesta muy grande y la verdad que no se dio, siempre estuvimos ahí en los puestos de atrás. Estamos tratando de cambiar eso, afinar un poco y que podamos estar en la charla para tener la expectativa alta y la esperanza de volver a Primera.

-¿Cómo está el proyecto futbolístico de Aldosivi más allá del de Primera Nacional?

-Estamos bien, justamente este predio que cada día tiene cosas nuevas, los chicos que se están formando para poder alimentar esas divisiones superiores del club. El otro día lo comentaba con un socio de acá, que cuando te dicen si no ascendés es un fracaso. Cuando ascendés no es ni el éxito ni cuando no ascendés es un fracaso. Lo que sí tenés que asegurarle al club, es que la actividad se siga haciendo y a este nivel, que es de Primera División, con unas inferiores protagonistas en AFA y en la liga local y hoy, después de tantos años que hemos acompañado a José en este proyecto de agarrar la dirigencia y presidencia del club, desde el 2010 hasta hoy, podemos tener 15 jugadores de inferiores que están en el plantel de primera, y otros chicos de inferiores a préstamo en clubes grandes como el Panathinaikos de Grecia, en el fútbol de Ecuador, Nacional de Montevideo y siempre lo remarcamos porque es a lo que nosotros también apostamos mucho, porque necesitamos de ese incremento económico cuando entra para seguir pudiendo abastecer las necesidades económicas del club. Y cuando se trae Andrés (Yllana) o cualquier técnico que se hable, también se le pone como premisa de las inferiores y el uso de juveniles en el primer equipo es necesario.

-Con respecto a la cancha, el Minella qué se sabe, cómo está, sigue todo igual, hubo alguna charla con gente del municipio.

-Nosotros tenemos una excelente relación con el municipio, con el intendente, pero hoy el Minella está en el mismo estado que terminamos de jugar, es preocupante. Ojalá que se pueda conseguir algún recurso para mejorarlo, aunque sea el campo de juego que es tan importante. Nosotros junto al otro club de Mar del Plata que juega la B Nacional le damos una mano en lo que podemos y Dios quiera podamos mejorar el campo de juego, ya que la parte estructural de la techada es un poco más complicado por lo costoso.

-Tanto ustedes como Alvarado han ayudado bastante el torneo pasado para la mantención.

Sí, en eso tratamos de mejorarlo lo máximo posible, pero es algo muy costoso. Estuve leyendo también que iba a venir un recital, espero que se cuide el campo, eso sí preocupa al entrenador y a la dirigencia. Justo cuando arranca el torneo viene el recital, más o menos en esa fecha, los primeros días de febrero.

-Por último, la cancha de Aldocivi, no el Minella, la cancha propia, ¿tienen algún tipo de proyecto para poder cumplir ese sueño para toda la gente del "Tiburón"?

-Sí, es un sueño para nosotros, es el sueño de José (Moscuzza) también, del Presidente. Estamos ahí, necesitamos un aval político porque las tierras nos las ha dado en su momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires y necesitamos permiso de la parte política y ojalá nos den el visto bueno. Acá en el predio sería, esa es la idea nuestra, tener nuestra cancha, nuestra casa y que la pueda disfrutar todo el puerto.

-¿Qué capacidad te imaginás que podría tener una cancha acá?

-Nosotros hablamos de una cancha chica, no una cancha grande, siete mil, ocho mil, porque es lo que da el predio para hacer.

-¿Con posibilidad de ir agrandándola de a poquito con el tiempo?

-Sí, pero eso es la necesidad. Nosotros lo que más necesitamos, creemos que el club necesita esa herramienta para terminar de crecer, de afianzarse. Nosotros eso lo creemos. Bueno, por eso hacerla acá, en nuestra casa, con la gente, en el barrio. Sería la frutillita del postre de cuando empezó este sueño José y decidimos acompañarlo.

-¿Tuvieron algún tipo de negociación ustedes? ¿Con provincia? ¿Con quién hay que hablar?

-No, estamos hablando con provincia. Justo el gobernador repitió, vamos a ver si la gente que está en la parte de puertos va a repetir su gestión o si el gobernador va a decidir. Pero ya hemos tenido contacto, tenemos diálogo y nos vamos mensajeando por teléfono y eso. Pero bueno, hay que dejar que pase todo esto, que el país cambió de Gobierno Nacional, pero el provincial no, así que estamos siempre con las mismas ganas.