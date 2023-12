Andrés Yllana, nuevo DT de Aldosivi: "No vamos a traer nombres, vamos a armar un equipo"

Aunque falta mucho para que arranque la Primera Nacional 2024, Aldosivi la empezó a jugar. Con la presentación del nuevo entrenador, Andrés Yllana, ahora sí el conjunto del Puerto comienza a armarse para la próxima temporada, ya no se hablará más del conductor y todo apuntará a los jugadores que llegarán para armar un plantel que dé pelea, como siempre se propone el "tiburón". El exmediocampista hizo hincapié en la importancia del armado no en lo individual, sino en lo colectivo la conformación de un equipo. Lo mejor de la conferencia de prensa de presentación en el espectacular predio de Punta Mogotes.

"Las sensaciones son buenísimas. El día que nos tocó irnos de acá hace mucho, mucho, me quedó en la cabeza la intención, las ganas y el deseo de venir y poder concretar todos los sueños que teníamos en ese momento. Hoy, con un montón de años y un montón de partidos en la categoría, se pudo hacer. Creo que también en base a la seriedad que le dimos en ese momento. A veces son procesos. Y hoy, con lo que nos ha tocado hacer en los otros equipos de Nacional B, nos da la posibilidad un club como Aldosivi que sabemos que es un equipo que tiene que protagonizar. Y lo primero que hay que hacer es luchar y trabajar para que el equipo se identifique con la gente, generar una buena sinergia, que el equipo contagie, que dé confianza, que tenga un gran espíritu y que juegue junto. Lo principal que el equipo juegue junto, que tenga una identidad, que tenga funcionamiento, que estamos seguros que se lo vamos a dar. Y como dije antes, un gran, gran espíritu para que la gente se vuelva a identificar. Es importantísimo que haya una buena sinergia con la dirigencia, con el plantel y con los hinchas. Es fundamental que esa sinergia sea positiva, que sea fuerte. Y para eso necesitamos reconstruirla desde adentro de la cancha", empezó el entrenador, con las cosas muy claras.

Yllana vuelve a Aldosivi después de 12 años y el crecimiento institucional y estructural es marcado. Y así lo notó el flamante entrenador: "El club ha crecido de una manera tremenda. Cuando estuvimos acá había una sola cancha y la parte de la utilería y el vestuario. Te encontrás con unas instalaciones de primer nivel, de un equipo de elite, de Primera División. Así que hay que intentar aprovechar todo eso. Y la manera de construir todo lo que dije antes, es generando un buen grupo humano, eso es clave. Como dije antes, también el tema de tener una buena sinergia entre todos, entrenar, mejorar el entrenamiento diario. Debemos ir por la excelencia cuando uno hace el entrenamiento. Y que todos tengan compromiso y un mismo objetivo. Sin eso es muy difícil".

Respecto al armado del plantel y el mercado de pases, confesó que con la dirigencia "hablamos permanentemente. Un ida y vuelta constante. Entre todos tenemos que tratar de hacer un buen equipo, entender la categoría que vamos a jugar. Y el ida y vuelta es permanente. Estamos continuamente abiertos a todo. Tenemos obviamente un scouting hecho de jugadores bastante grande. Y estar abiertos y trabajar en conjunto para tratar de ir cerrando los jugadores y armar un equipo. No traer nombres, sino armar un equipo, que es fundamental". Además, reconoció que "el club te da una gran posibilidad porque tiene grandes e inferiores, se ha trabajado mucho tiempo muy bien, así que tenemos una gran posibilidad. Normalmente nosotros intentamos trabajar con 22, 24 jugadores y acá tenemos la chance que tenemos los chicos entrenando cerca. En el plantel hay muchos juveniles, eso nos da la posibilidad de interactuar permanentemente con ellos, que muchas veces juegan de sparring o si nos falta alguno lo podemos utilizar. Pero debe haber estable, normalmente 22, 24 jugadores, más es difícil. Después el resto va continuamente rotando e interactuando con los chicos de las inferiores. Y hay alrededor de 19 jugadores ahora sacando los chicos que se han ido. Pero te digo, es un momento de análisis. Entonces seguramente va a haber algunos que hoy están y después no van a estar o algunos que no están y después van a llegar".

En cuanto al torneo, Yllana sabe lo difícil que es y lo que necesita el plantel para ser competitivo. "Todos tenemos claro que es un torneo largo, difícil. Creo que lo que hay que entender es que es un torneo que necesitas jugar bien, pero necesitas también tener un equipo que gane los duelos físicos, que se imponga, que no tenga miedo a friccionar. Que eso se consigue estando convencido de una idea de jugar, jugar a alta intensidad. Necesitás jugar a alta intensidad, necesitas tener un equipo, como te digo, que friccione, que presione, que entienda los momentos del partido y si igual a todo eso le agregás un buen funcionamiento y de esa manera vas a poder ir empezando a generar confianza, seguridad para ejecutar lo que querés y con un buen grupo humano vamos a poder ir creciendo. Todos los partidos son difíciles, vos ves que el primero por ahí va a jugar con el último y a veces de local se lo complican, entonces necesitás eso, todo lo que fui nombrando y si contamos son un montón de cosas. Para eso tenemos que aprovechar bien este tiempo de pretemporada y, como dije antes, armar un equipo, no traer nombres, sino armar un equipo para que todo eso se pueda dar".

También se tomó un ratito para comparar a aquel Andrés Yllana que dio sus primeros pasos en Aldosivi a este que vuelve 12 años después, con otra experiencia, con un recorrido. "Tal vez no soy yo el que tiene que hacerme mucho el análisis, no me gusta, pero sí, uno va creciendo, va mejorando, va entendiendo que no es sólo la cancha, también hay que trabajar mucho sobre las relaciones humanas. Cuando uno inicia es mucho más entrenador de cancha que del vestuario y tenés que ser un técnico integral, hacer las dos cosas, hacer el vestuario, hacer la cancha, entender que tenés que gestionar permanentemente todo, porque yo en ese momento no lo entendía, creía que era solamente la cancha. El DT tiene que gestionar, la palabra creo que resume un poco todo: es gestión, hacer que el equipo funcione y aprender a gestionar con un montón de personalidades dentro del vestuario, gestionar con ustedes, gestionar con la dirigencia, creo que uno en eso va entendiendo, generar un buen clima laboral y excelencia para entrenar. Creo que hoy soy un entrenador más integral de lo que era en ese momento, por lo menos a mi modo de ver, después dirán ustedes".