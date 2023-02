Por la mala praxis de una cirugía estética, Silvina Luna está en lista de espera para un trasplante

"Hace 12 años me cambió la vida y hoy me tengo que trasplantar. Me enchufo a una máquina tres veces por semana cuatro horas, me dejaron de funcionar los riñones, estoy en lista de espera del INCUCAI". El testimonio de Silvina Luna es una muestra de lo que puede generar una mala praxis, en este caso de una cirugía estética por la que la modelo denunció a Aníbal Lotocki, un médico mediático que reapareció este martes en "Intrusos" y provocó el enojo y las palabras de la modelo.

“Silvina Luna está mirando el programa y obviamente ella pide Justicia, está sorprendida por todo lo que escucha. Esto lo cuento porque ella me autoriza, me lo contó hace unos días. Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar”, afirmó Guido Záffora en "Intrusos" tras poner al aire la opinión del médico.

“A ella le cuesta contarlo porque hay gente que lo sigue avalando y la juzga a Silvina por las palabras de este médico”, expresó el periodista, y contó que dedica todo su tiempo a su salud, y por eso le es difícil volver a trabajar.

Lotocki le dejó secuelas en el cuerpo como consecuencia del uso de productos no autorizados para el cuerpo humano en su cola. Silvina Luna afronta hace años problemas físicos a largo plazo que le generan complicaciones renales, que le implican la aplicación de diálisis y otros tratamientos que le arruinaron su vida y su salud.

En junio, la modelo estuvo internada por una infección que se complicó por su diagnóstico. Tras recibir una serie de antibióticos logró recuperarse. “Hay una bacteria que ingresó a su cuerpo. Es una situación complicada porque están a la espera y la búsqueda de medicamentos para combatirla. Su cuadro se agravó con esta situación”, contó Adrián Pallares, conductor Socios del Espectáculo, en aquel momento.

En febrero de 2022, Aníbal Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión luego de haber sido denunciado por mala praxis.