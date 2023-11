Casación confirmó la sentencia contra Lotocki y elevó la pena a 8 años de prisión

La Cámara de Casación confirmó hoy la sentencia contra Aníbal Lotocki por el delito de estafa y elevó la pena de 4 a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por “lesiones leves” a cuatro pacientes, entre ellas la de la fallecida modelo Silvina Luna.

La resolución fue informada por los jueces al agregarle el delito de estafas contra Gabriela Trenchi, por el que previamente había quedado afuera del juicio.

De esta manera, según al documento al que accedió Noticias Argentinas, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Lotocki.

A su vez, en el nuevo fallo se hace lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sobre la resolución impugnada en cuanto absolvió a Lotocki por el delito de estafa y se determina "condenar al imputado como autor penalmente responsable de dicho delito, que concurre de forma real con el delito de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades".

"Condenar en definitiva al señor Aníbal Rubén Lotocki, en función de lo resuelto en los puntos dispositivos II y III, a las penas de ochos años de prisión y diez de inhabilitación especial para ejercer la medicina, accesorias legales, y al pago de las costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos en perjuicio de las señoras Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, y estafa ­hecho cometido en perjuicio de la señora Gabriela Trenchi­, todos ellos en concurso real entre sí", se señala en el dictamen.

Lotocki permanece detenido en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza. El 18 de octubre pasado, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional ordenó la detención de Lotocki y horas después, el médico se entregó en una dependencia policial de la ciudad de La Plata, en el marco de la causa que lo investiga por el homicidio simple del empresario Cristian Zárate, que falleció tras una cirugía que le hizo Lotocki en una clínica del barrio porteño de Caballito en el año 2021.

En tanto, Majo Favarón, pareja de Lotocki, dio una entrevista televisiva y relató cómo son los días en la cárcel del médico y continuó firme en su defensa: “La gente juzga mucho, un montón de cosas, pero es una percepción de la gente y yo no me puedo aferrar a todo lo que la gente juzga. Yo nunca cambié el discurso, es el mismo que sostenemos desde que todo esto arrancó, es el mismo relato que está apoyado en hechos, en datos, no en opiniones ni juzgamientos. Me parece éticamente correcto mantener ese discurso y siempre nos apoyamos en lo mismo, tanto Aníbal las pocas veces que habló como la abogada, todos nos apoyamos en lo mismo”.

“Lo veo y espero los días para verlo, y preparo cosas para llevarle. Decir que está bien es una mentira, pero se mantiene mentalmente fuerte. Hace actividades con otras personas, lee mucho, los libros son súper importantes para él, le llevamos un montón, creo que ya podría poner una biblioteca ahí adentro porque tiene muchos libros. De esa manera se mantiene entretenido. Está escribiendo mucho”, reveló Majo.