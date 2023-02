Ciclistas marplatenses y un reclamo por seguridad vial "al desnudo" 

Cansados de los accidentes de tránsito que tienen como víctimas a los ciclisdtas, el grupo Mardel en bici organizó una particular protesta para este domingo: pedalear desnudos para lograr "ser vistos" ´por los automovilistas. La cita es para las 10 de la mañana en Plaza Mitre y desde allí realizarán el circuito céntrico de rodada.

Si bien el grupo ha realizado pedaleadas por diferentes motivos durante los últimos años, esta es la primera vez que realizan una "rodada de visibilización al desnudo"

"Para los que dicen no te vi, quizás así sí nos vean", sostienen desde la organización del evento al tiempo que aclaran que no es condición excluyente pedalear totalmente desnudo. "No es necesario ir desnudo, pero sí en bikini o bermudas", sostienen

"Sobre promover y fomentar el uso de la bicicleta y también exigir infraestructura como ciclovias, en los últimos años hicimos muchísimas iniciativas y actividades, pero esta sería diferencia, es sobre seguridad vial para que recuerden que en la bici no va un ciclista, va una vida arriba de la bicicleta"

