Higa sin gas: aclaran que trabajan con gas envasado y prevén obras por casi $50 millones

Desde el Higa local aclararon que por la falta de gas natural, no se han suspendido consultas ni cirugías. Foto ilustrativa:0223.

El pasado 6 de noviembre desconocidos, robaron los reguladores de gas natural del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), generando un trastorno muy importante durante los primeros días a un sector del enorme complejo de Juan B.Justo y Tres Arroyos, por la falta de agua caliente y calefacción.

A casi tres meses, el problema que se da en una parte del edificio, continúa pero fue solucionado, según advierten desde el Higa de Mar del Plata. “A una parte del hospital la empresa Camuzzi le cortó el servicio luego de un robo de reguladores. Esto afectó cocina, calderas y agua caliente. Estos sectores están funcionando con gas envasado”, indicaron a 0223 desde nosocomio provincial.

En tal sentido, aclararon que esta situación “seguirá así mientras marchan las obras definitivas, cuyo presupuesto alcanzan casi los 50 millones de pesos. Hay que señalar que el corte de Camuzzi no afecta a todo el hospital pues hay más de una boca de ingreso. Asimismo, no se han suspendido ni consultas ni cirugías por este problema”, remarcaron las autoridades del hospital “Oscar Alende”.

La explicación de la empresa distribuidora de gas

Desde Camuzzi Gas Pampeana informaron a 0223 que el corte de servicio, ocurrido durante el robo de flexibles en la madrugada del domingo 6 de noviembre, provocó que “había gas venteando y se procedió al corte por seguridad”.

“Cuando la instalación no supera pruebas técnicas, se solicita la intervención de un matriculado. Esto es al igual que un usuario particular o de un edificio, como de cualquier usuario de gas. Y el paso siguiente es que un técnico matriculado tiene que actuar en representación de este usuario y hacer tareas de rigor dentro de la instalación. Cuando las tiene hechas, debe venir a Camuzzi para solicitar la inspección . Si la prueba da satisfactoria, se reconecta. Al día de la fecha no tenemos mayores conocimientos de lo que se está haciendo en el hospital en materia de gas”, señalaron.