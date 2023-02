La novia de Alexis Mac Allister dejó un inquietante mensaje y preocupó a sus seguidores: ”Lo que se ve en redes a veces no es la realidad”

En las últimas horas Camila Mayan, novia de Alexis Mac Allister, publicó un video contando su día a día en su estadía en París pero generó preocupación en sus seguidores cuando comenzó a hablar sobre un problema que viene atravesando: su ansiedad.

En un tono de influencer, Mayan relató sus actividades en un tono de tristeza y sus fans comenzaron a sospechar que se trata sobre una posible separación con el futbolista. Las sospechas coinciden con algunas actitudes del mediocampista argentino en sus redes sociales, por ejemplo, el jugador viajó a Francia con su familia y ella no apareció en las fotos.

“¡Vean cómo va cambiando mi cara a lo largo del día! ¡Es importante saber que no siempre se ve cómo estamos realmente y que lo que se ve en redes a veces no es la realidad! Trato de ser lo más transparente con ustedes porque creo que lo hace aún más lindo! Gracias por todo su amor son lo mas", contaba en el video publicado en TikTok. “Cami, ¿ya no estás con Ale?”, fue una de las preguntas que le hicieron a la joven pero que optó por no contestar.

Entre otros comentarios a la publicación, una usuaria escribió: “Lo importante es mantener la calma y seguir adelante, fuerzas y buenas energías para vos, disfruta de tu viaje, preciosa! 💜”. Mismo tono que otra seguidora de la influencer, quien escribió: “Qué reina, gracias por mostrar las dos caras y fuerzas que todo pasa!”.

A todo esto, Mayán contestó: “Gracias a ustedes 🥰”, en reconocimiento al interés de sus seguidores.

Siguiendo esta línea, los seguidores de la pareja también descubrieron otro detalle y es que

dvirteron que en el Instagram del jugador del Brighton de Inglaterra y la Selección argentina ya no hay fotos de Camila. En la cuenta de ella, en tanto, permanecen las publicaciones con él auque la última es de diciembre pasado, tras el Mundial de Qatar al que ella lo acompañó.

Por ahora ninguno hizo referencia al presente de la pareja, pero los indicios apuntan a que cuanto menos existe una distancia.