Durante el fin de semana largo, la mitad de los comerciantes cumplió con sus expectativas de venta

La gran afluencia de turismo que tuvo Mar del Palta durante el fin de semana largo de carnaval, no se vio reflejada en los comercios locales que no cumplieron con sus expectativas de venta. De acuerdo al estudio realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción – Ucip las ventas, en unidades, en comparación con 2022, tuvieron una disminución del 6,14%, cumpliendo las expectativas previas para el 50% de los encuestados, mientras que el 50% restante manifestó que no haber vendido lo que esperaba.

Blas Taladrid, titular de la Ucip aseguró que la ciudad tuvo "una buena afluencia de gente, tanto percibida por los comerciantes, como ratificada al comparar las cifras de movimiento turístico nacionales y locales, por el factor climático el promedio general de las ventas no siguió la misma tendencia", dijo.

Según la encuesta, la percepción sobre la afluencia turística en este fin de semana extralargo fue positiva para más de dos tercios de los comerciantes encuestados: calificada como una afluencia muy buena el 17,2% de los comerciantes; buena para el 51,8%; mientras que regular para el 29,3%; y, mala para el 1,7%.

Vinculando la afluencia turística con las ventas, los comerciantes consultados ante la pregunta “¿Cuál considera que es la frase que más se adapta a este fin de semana XXL?”, en un porcentaje del 25,9% consideraron que hubo más gente y más ventas, el 22,4% manifestó más gente e iguales ventas, el 37,9% percibió más gente y menos ventas. Por otra parte, el 6,9% no notó variación de cantidad de gente y ventas, mientras que el 6,9 % aseguró que en su caso notó menos gente y menos ventas.

La muestra fue realizada en comercios de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad y focalizada en aquellos más vinculados al turismo como Güemes y Microcentro. Los principales rubros relevados fueron: alimentos y bebidas; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; indumentaria y lencería; joyería y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmética; textil blanco y ropa de cama; ópticas; y ferreterías, entre otros