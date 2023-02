Valentina Mayorca, la modelo marplatense que deslumbró en el Madrid Fashion Week

Con tan solo 23 años, la modelo e It Girl marplatense, Valentina Mayorca deslumbró en la pasarela de Madrid Fashion Week, en el que desfiló para el reconocido diseñador Custo Barcelona.

La modelo lleva 10 meses viviendo en Barcelona, donde apuesta a profundizar su carrera. En sus últimos años en Argentina fue parte de las ediciones del Mar del Plata Moda Show, La Costa Fashion Experiencia y Argentina Fashion Week en Capital Federal y en distintas partes del país.

En las pasarelas europeas, con su 1,70 metros, llamó la atención de uno de los grandes diseñadores y referentes de la moda europea.

La marplatense de 23 años triunfa en las pasarelas de Europa.

La nueva colección de Custo Barcelona “Welcome to the Other side” presenta una selección de diseños donde las aberturas o la moda del “cut out” son protagonistas del mismo modo que lo son los volúmenes, la fusión de los materiales y la paleta de colores llamativos donde no falta el toque de brillo en ninguna de las prendas.

Una apuesta por diseños funcionales, estéticos y cómodos, inundados de creatividad e innovación en todas sus vertientes. Esta vez, su creación se inspira en una mujer femenina y segura, que arriesga con diseños rompedores y transgresores al más puro estilo vanguardista. Los grandes protagonistas de la nueva propuesta: los plumones oversize, que destacan por su aspecto metalizado y el uso de tejidos muy suaves que, junto con los pantalones sobredimensionados y minifaldas en combinación con tops experimentales, buscan provocar la emoción en una mujer empoderada y segura de sí misma.