Video: "Me excita", el polémico toqueteo de Alfa con Laura Ubfal

Apenas salió dela casa más famosa de la TV, al enterarse de que tenía muchas opiniones en contra entre la gente y también de los panelistas de los debates del reality de Telefe, Walter Santiago intentó revertir esas opiniones. Una de las más críticas, Laura Ubfal, incluso antes de que salieran al aire

recibió un mensaje cariñoso de Alfa, quien la fue a saludar y a piropear buscando que no sea tan dura en sus opiniones.

Ahora, después de ir a varios programas como exparticipante, Alfa tuvo un nuevo encuentro con la periodista, que fue grabado y subido a las redes por Gastón Trezeguet. El panelista de "A la Barbarossa", ciclo al que se sumó Alfa en esta semana y de los debates de Gran Hermano 2022 publicó en TikTok un clip en el que Alfa se acerca a Laura para tocarla y expresa: "¡Me excita!". Trezeguet consultó incrédulo: "¿Cómo que te excita?", y el exparticipante insistió: "¡Me excita!". Ubfal se mostró cariñosa con Walter y tras darle un beso en la mejilla, le preguntó con buena onda: "¿Cómo te va Alfita? ¿Te vas o no te vas?".

Sin embargo, Alfa redobla la apuesta aún sabiendo que lo están filmando: "¡Me excita, mirá!", le dice a la cámara. "Bueno, vas a tener dos trabajos: excitarte y desexcitarte", le dijo Laura Ubfal con ironía, a lo cual el exhermanito contestó: "Y juntos". "Largando...", le reiteró Ubfal como para dejar en claro su postura. "'Largando'. ¿Sabés por qué me dices largando, no? Porque ella se excita, mirá, se empezó a tomar calor. Mirá, te hago así arañitas", lanzó pícaro Walter. "Basta, basta", pidió Laura.

Alfa contó en el podcast Biri Biri que la periodista lo invitó a salir, pero que él ha preferido posponer la cita, ya que considera que no está listo para una relación seria, como la que quisiera con Laura. Dijo que su idea al salir de la casa es no empezar nada serio, aunque no sonó muy creíble nada de lo que dijo.

El cruce en el piso de Gran Hermano no es nuevo, ya que apenas salió de la casa eliminado ante Romina, Alfa fue directo a coquetear con la periodista. "Yo estaba sentada y de repente siento un brazo que me ahorca. Entró al estudio y vino derecho", aseguró Ubfal. Y bromeó: "Puso celosos a todos, tuvo preferencia".

"Él no pregunta. Lo que hizo conmigo , con todo el humor, pero entró al estudio, se me abalanzó, me cruzó el brazo y casi me ahorca, lo digo en serio. No me pidió permiso para abrazarme. No me incomodó, pero estoy diciendo que lo vi venir", dijo Ubfal en ese momento.