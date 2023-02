EN VIVO: Aldosivi necesita empezar a ganar

El torneo es largo, pero el margen se achica, porque correr de atrás siempre es más difícil. Entonces, si el objetivo es pelear por el ascenso, Aldosivi necesita empezar a sumar de a tres, acomodarse en la tabla de posiciones y ser, además, un rival de riesgo para los rivales. El primer paso, es fortalecer la localía, en el único partido en el "José María Minella" cayó frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, y este domingo desde las 17 tendrá la oportunidad de darle la primera alegría a su gente cuando reciba a Chaco For Ever por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El resultado en Jujuy dejó algo de tranquilidad y mejores sensaciones que el debut, pero "Teté" Quiroz sabe que el equipo necesita mejor funcionamiento y que con un triunfo sobre las espaldas va a ser más fácil ir puliendo cosas que trabajar con resultados no tan positivos. Para encontrar eso, el entrenador apostaría a los mismos once que igualaron con Gimnasia, para darle continuidad a lo practicado.

Enfrente estará un Chaco For Ever que en el inicio del certamen perdió como visitante ante Deportivo Maipú y se repuso en su cancha frente a Independiente Rivadavia, por lo que no será un rival sencillo y el "tiburón" no se puede descuidar.