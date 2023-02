Mientras una multitud esperaba a “la Jenny” a la salida del teatro, atropellaron a una nena de 4 años

Una nena de 4 años resultó herida tras ser embestida por un taxi en la puerta del Teatro Neptuno, de Santa Fe 1751, en pleno centro de Mar del Plata.

Testigos del accidente indicaron a 0223 que el hecho ocurrió este lunes poco después de la medianoche cuando como es habitual después de cada función, una multitud esperaba la salida del artista Wali Iturriaga, que con su personaje “La Jenny”, se había despedido de la temporada teatral marplatense. “En la aglomeración de gente, una nena que estaba con su mamá, fue embestida por un taxi”, dijeron a este medio.

El accidente ocurrió frente a la puerta del teatro de Santa Fe 1751. Foto archivo: 0223.

Desde el Same (Sistema de Atención Médica de Emergencia) informaron a este medio que una ambulancia atendió a una pequeña de 4 años alrededor de las 0.30. “Estaba consciente pero no tenía lesiones de importancia y no necesitó de traslado”, señalaron.

Wali Iturriaga cerró este domingo su primera temporada en Mar del Plata con un récord de taquilla. "La Jenny, claro que sí" fue durante el periodo estival la obra más elegida por marplatenses y turistas. Además fue galardonada con el Estrella de mar en el rubro revelación.