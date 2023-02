El taxista que atropelló a una nena de 4 años en la puerta del teatro tenía 1,44 de alcohol en sangre

Desde Tránsito Municipal informaron que el taxista que accidentalmente chocó a una nena de 4 años en la puerta de un teatro del microcentro marplatense estaba alcoholizado.

El hecho ocurrió este lunes poco después de la medianoche en la puerta del teatro Neptuno, de Santa Fe 1751, cuando como es habitual después de cada función, una multitud esperaba la salida del artista Wali Iturriaga, que con su personaje “La Jenny”, se había despedido de la temporada teatral marplatense. “En la aglomeración de gente, una nena que estaba con su mamá, fue embestida por un taxi”, dijeron testigos a este medio.

Esta mañana desde el área municipal confirmaron que personal de Tránsito le realizó un control de alcoholemia al taxista, dando resultado positivo: tenía 1,44 g/l de alcohol en sangre.

Más allá que el resto de la documentación del chofer estaba en orden, el vehículo fue secuestrado por una grúa y llevado al playón de Tránsito.

El accidente afortunadamente no ocasionó daños de consideración a la pequeña. Desde el Same (Sistema de Atención Médica de Emergencia) informaron a este medio que una ambulancia atendió a la nena de 4 años alrededor de las 0.30. “Estaba consciente pero no tenía lesiones de importancia y no necesitó de traslado”, señalaron.