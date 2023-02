San Lorenzo y Lanús quieren repetir lo del debut

San Lorenzo y Lanús, integrantes de la decena de equipos que debutaron con victoria en la Liga Profesional, buscarán este sábado su segundo triunfo en La Fortaleza. El partido se jugará desde las 21:30 con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.

Los dos buscarán mantenerse con puntaje ideal luego de sortear el debut con una sonrisa: el "Ciclón" obtuvo una ajustada victoria como local de Arsenal y el "Granate" consiguió un valioso éxito en la cancha de Colón de Santa Fe.

San Lorenzo tendrá una baja sensible con la ausencia de Gattoni, a quien la dirigencia le dio un ultimatum para que firme la extensión del contrato que vence el próximo 30 de junio. El director deportivo Matías Caruzzo avisó que si no hay acuerdo será bajado al plantel de Reserva hasta que obtenga en esa fecha la libertad de acción. El defensor, titular en el primer partido con Arsenal, viajó esta semana a Italia sin permiso para obtener su pasaporte comunitario con la expectativa de cerrar una transferencia al fútbol europeo sobre el cierre del libro de pases, lo que finalmente no se concretó. El defensor faltó a tres entrenamientos y se reincorporó al plantel el jueves, situación que tensó la relación con el club.

Lanús presentará un cambio seguro en el lateral izquierdo (Brian Aguirre por el lesionado Juan Sánchez Miño) y el probable ingreso del colombiano Raúl Loaiza por el uruguayo Luciano Boggio en la mitad de la cancha.