Quilmes fue inteligente, aprovechó la oportunidad y festejó en Roca

Fue un duelo clave pensando en el futuro y Quilmes lo aprovechó al máximo. El "Cervecero", con solidez y mucha inteligencia, anuló a Del Progreso en su casa, ganó con claridad y contundencia (87-64) y se fue feliz de General Roca. Para los de Mar del Plata fue un gran triunfo de cara a los playoffs y para el "auriazul" un duro golpe ante su gente.

Luego de un primer tiempo pobre de ambos equipos, a la hora de la efectividad, la visita comenzó a encaminar la noche a su favor con goleo repartido, defensa y sacando provecho de un "Progre" que nunca se sintió cómodo, por errores propios, pero en especial por muchas virtudes del "Cervecero". En el ganador (ahora con récord de 12 triunfos y 15 caídas), Ezequiel Dupuy (21 puntos) y Gregorio Eseverri (20 con 6 triples más 5 rebotes) encabezaron la ofensiva, pero bien acompañados por Tomás Nally (10 y 8 recobres), Matías Aristu (14 unidades y 12 rebotes) y Junior Cequeira (10 y 7 asistencias).

"Progre" arrancó incómodo y errático desde el vamos. En apenas 4 minutos sumó 0-7 en triples (0-11 en el parcial y 4-29 en la noche) y le costó darle juego a Sanz y que Ruiz pudiera, como lo intenta siempre, tener el control del juego. Todo mérito de Quilmes. Cequeira hizo valer su experiencia, Eseverri lastimó con sus triples y el resto cumplió con su rol. Los de Mar del Plata ganaron el primer parcial 14-8.

En el segundo, el equipo dirigido por Juan Marcos Kass siguió trabado en ataque, sin claridad y el "Cervecero" comenzó a escaparse. Dupuy (ex Progre) ganó protagonismo (8 en el cuarto) y la diferencia llegó a 15 puntos (26-11) a los cinco minutos. El banco local no paró de moverse y los buenos ingresos de Santana y Eder (dos triples), le dieron esperanzas al local (se puso 28-21), pero Quilmes "bancó" ese momento y se fue al descanso largo en ganancia 34-26.

En el tercer cuarto, el "Gigante de la calle Maipú" esperó por la reacción "auriazul", pero esta no llegó. Del Progreso siguió complicado en ataque y también a la hora de pelear por el rebote. Y Quilmes no dejó pasar las chances. Eseverri reapareció con sus triples, Nally, Aristu y Barrionuevo ganaron y mucho en los tableros y la brecha volvió a ser importante. Dos veces, la visita sacó 17 de ventaja (45-28 y 58-41). El local no dejó de luchar, pero ya pasó a depender de lo individual y la pelota no quiso entrar. El cuarto se cerró 60-48.

En el segmento final, Quilmes no se equivocó, Eseverri y Dupuy metieron triples casi decisivos y la defensa sobre Ruiz (apenas 2 puntos en los primeros tres parciales) fue vital. El base no pudo darle el habitual juego al resto del equipo y tampoco pudo ganar en el uno contra uno.

A 4 minutos del cierre, con solidez, los marplatenses sacaron 22 de luz (82-60) y se aseguraron un gran triunfo, pese a los intentos finales de Ruiz (9 en el cuarto). El "Cervecero", siendo más regular y anulando las principales virtudes de un "Progre" que sufrió en ataque, festejó una muy buena victoria, clave pensando en tener la mejor posición posible para los playoffs.